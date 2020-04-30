Koronavirüsü Atlatan Tekrar Hasta Olabilir mi? Koreli Doktorlar Yanıtladı

Uzun süredir devam eden Koronavirüs salgınına yeni yakalananların dışında önceden hasta olup virüsü atlatmayı başaran kişilerin sayısı da hiç az değil. Güney Koreli uzmanlar virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerde tekrardan Koronavirüs olup olmayacağına yanıt aradı, işte cevabı.

The Korea Herald'in haberine göre, 260'ı aşkın hastanın iyileştikten sonra Koronavirüs testinin yeniden pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Koronavirüsü atlatabilmiş hastalar üzerinde araştırma yürüten Koreli doktorlar, pozitif test sonuçlarının hastalığın yeniden nüksetmesinden veya yeniden enfeksiyon durumundan kaynaklanmadığını belirtti.

Koronavirüsü atlatmış kişide test neden pozitif çıkıyor?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastalık Kontrolü Merkez Klinik Komitesi Başkanı Oh Myoung-don testin tekrardan poziitf çıkmasının sebebi olarak "ölü virüsleri" nitelendirdi. Vücuda zarar vermeyen ancak hücrelere tutunmuş ölü virüslerin temizlenmesinin aylar sürdüğünü dile getiren Başkan, bundan dolayı da virüsü atlatmış kişilerin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

"Kore'de virüsün genetiğini çoğaltan PCR testi kullanılıyor ve yeniden nüks vakaları PCR testlerinin teknik kısıtlarından kaynaklanıyor" şeklinde konuşan Myuong-don, virüsü atlatan kişilerin birinci dereceden risk taşımadığını ancak sosyal mesafeye uyulmazsa etrafındaki kişileri hasta edebileceğini dile getirdi.