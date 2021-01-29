Koronavirüsü Atlatanlar İçin Beslenme Programı Açıklandı

Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, koronavirüsü atlatanlar için beslenme programı paylaştı. Dyt. Oturakçıibogil, koronavirüsü atlatan kişilerin vücudunu eski günlerine kavuşturmanın ve direncini artırmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesinin sağlıklı ve dengeli beslenme düzeninden geçtiğini söyledi.

Koronavirüsü Atlatanlar İçin Beslenme Düzenli Olmalıdır?

Akdeniz tipi beslenme tarzının COVID-19 sonrasında vücudun toparlanmasında ve bağışıklığın güçlenmesinde oldukça etkili olduğunu belirten Dyt. Oturakçıibogil, yaptığı açıklamada, ekmek, makarna, tahıl, zeytin, üzüm, zeytinyağı, mevsimine göre sebze ve meyve, bakliyat, balık, yoğurt, peynir, yağlı tohumlar ve et ürünlerinin Akdeniz tipi beslenme biçiminin temelini oluşturduğunu açıkladı.

Dyt. Selva Oturakçıibogil, “Bu nedenle hastalığı atlatanların ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin günlük beslenme plânlarında tahıl ihtiyacı için mutlaka tam tahıllı ürünleri tercih etmesini, 5 porsiyon sebze-meyve yemesini, hayvansal et ürünlerini aşırıya kaçmadan tüketmesini ve yemeklerin yapımında zeytinyağı kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Dyt. Oturakçıibogil, "Omega-3, vücut tarafından üretilemeyen ve bu nedenle dışarıdan yiyeceklerle alınması son derece önemli, doymamış yağ asitlerinden biridir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda depresyon tedavisi ve kalp damar sağlığı yönünden olumlu etkileri olduğu da bilinmektedir. Yağlı balık çeşitleri adeta Omega-3 deposudur. Bunun yanı sıra ceviz, keten tohumu, ıspanak, kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerden de Omega-3 almak mümkündür. En çok bilinen ve kullanılan bağışıklık güçlendiren antioksidandır” ifadelerini kullandı ve şu şekile devam etti: