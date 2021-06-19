Koronavirüsü Atlatmak Ne Kadar Koruma Sağlıyor?

Koronavirüsü atlatmak virüse karşı ne kadar süre koruma sağlıyor? Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, doğal bağışıklık seviyesinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini ortaya çıkardı. Bilim insanları, söz konusu araştırma ile aşılanmanın önemini gözler önüne serdi.

Koronavirüsü Atlatmak Yeterli Koruma Sağlıyor mu?

Oxford Üniversitesinde görevli bilim insanları, geçtiğimiz yıl nisan ve haziran ayları arasında yeni tip koronavirüsü semptomatik ve asemptomatik olarak atlatan 78 sağlık çalışınından kan örnekleri aldı ve alınan kan örneklerini analiz etti.

NTV'deki habere göre araştırmacılar, bağışıklık tepkisini ölçmek için altı ay boyunca düzenli olarak kan örneklerini kontrol etti. Virüsü hedef alan farklı antikor türleri, antikor oluşturan ve hastalığın hafızasını koruyan B hücrelerini ve enfekte hücreleri yok ederek hastalığın şiddetini azaltan T hücreleri incelendi.

Bir kişinin erken bağışıklık tepkisi ve enfeksiyon ciddiyetinin tahmin edilip edilemeyeceğini tespit etmek için makine öğrenme sistemi kullanıldı. Yapılan çalışmaya göre 6 ayın sonunda asemptomatik vakaların yüzde 90'ında, semptomatik vakaların ise dörtte birinde koruyucu bağışıklık düzeyi tespit edilemedi.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen araştırma ile birlikte doğal bağışıklık seviyesinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini gözler önüne serdi. Bununla birlikte aşılanmanın bağışıklık seviyesi konusunda ne kadar önemli bir role sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

COVID-19'u atalatan kişilerde oluşan korumanın uzun süreli olmadığını gün yüzüne çıkaran çalışmanın yazarlarından Dr. Adriana Tomic, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Dr. Tomic, bir ayda zayıf bağışıklık tepkisi üreten insanların büyük bir kısmında Alfa varyantını nötralize edebilen antikorlar olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamaya göre hiçbir kişide Beta varyantına karşı nötralize edici antikorlar bulunamadı.

Oxford Üniversitesinde görevli Prof. Eleanor Barnes, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enfeksiyondan sonraki bağışıklık tepkisinin 6 ayın ardından hala tespit edilebilir olduğunu ancak bağışıklık tepkisinin insandan insana değişiklik gösterdiğini söyledi.

Doğal bağışıklığın aşıyla elde edilen bağışıklıktan çok daha riskli olduğunun altını çizen Prof. Barnes, "Aşı yaptırırsanız gerçekten sağlam bir yanıt alırsınız fakat doğal enfeksiyondan sonraki bağışıklık düzeylerinde kişiden kişiye çok fazla farklılık var" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışma ile elde edilen bulgulara ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Barnes, koronavirüsü atlatarak elde edilen doğal bağışıklığın özellikle endişe verici varyantlara karşı koruma sağlamadığını, uzun vadede hastalıktan korunmak için aşı olunması gerektiğinin altını çizdi.