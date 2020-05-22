Koronavirüsü Bitirmek İmkansız Mı? Korkunç Gerçek Açıklandı

Bilim insanları tarafından yapılan koronavirüsü bitirmek imkansız açıklaması büyük bir etki yarattı. Normal hayata döndüğümüz şu son günlerde, bazı bilim insanlarının açıkladığı ürkütücü tablolar kendisini göstermeye devam ediyor.

COVİD-19 nedeniyle 5 milyon civarında insan enfekte olurken 320 bin dolaylarından kişi, hayatını kaybetti. Bu durum Koronavirüs hastalığına yakalanan kişilerin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bazılarının sıklıkla karşılaştırdığı grip hastalığından en az 20 kat daha ölümcül olduğunu söyleyebiliriz.

Koronavirüs bilim dünyasını ikiye ayırdı

Bilim insanları koronavirüs ile ilgili çok farklı fikirlere sahip. Bazıları virüsün kısa bir süre içerisinde yok olacağını düşünürken bazıları da sonsuza kadar hayatımızda yer alacağını tahmin ediyor. Kimileri ise, bağışıklık kazanılsa bile yeniden enfekte olunacağını iddia ediyor.

Tüm bu fikir ayrılıklarını bir kenara bırakırsak, özellikle de virüsün hiçbir zaman geçmeyeceğini söyleyen bilim insanlarına kulak vermek gerekiyor. Onlar her ne kadar işin en kötü boyutundan baksa da, yine de dikkat etmemiz gereken noktalara değiniyor.

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi'nde viral genomik ve biyoinformatik başkanı Profesör David Robertson yaptığı konuşmasında, "Bu virüs asemptomatik ila hafif semptomları olan birçok insana neredeyse kontrol edilemez şekilde bulaşıyor. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmamız mümkün olmayabilir” ifadelerine yer verdi. Sizce hangi bilim insanı gerçeğe daha yakın? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.