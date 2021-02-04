Koronavirüsü En Çok Yayan Yaş Grubu Açıklandı!

Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu nedir? İngiltere'deki bilim insanları tarafından yapılan bir bilimsel çalışmayla birlikte virüsü en çok bulaştıran yaş grubu belli oldu. Yapılan çalışmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüsü En Çok Yayan Yaş Grubu Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilim insanları tarafından bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde her geçen gün salgın hakkında yeni bilgilere sahip olabiliyoruz. İngiltere'de yer alan Imperial College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmayla beraber COVID-19'u en çok yayan yaş grubu belli oldu.

Scienge dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında 2020 yılının şubat ayından ekim ayına kadar 10 milyonu aşkın Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı gözlemlendi. NTV'deki habere göre bilim insanları, virüsü en çok yayan yaş grubunu tespit edebilmek için on milyonu aşkın vatandaşın cep telefonu verilerini ve nereye gittiklerini inceledi.

Elde edilen veriler, yeni tip koronavirüs vakaları ve yaşa göre ölüm oranları ile karşılaştırıldı. Bunun sonucunda ise virüsün yaklaşık 4'te 3'ünün 20 ile 49 yaş arasındaki vatandaşlar tarafından yayıldığı ortaya çıktı. Bu yaş grubunu ise yüzde 41,1 oranla 35 ile 49 yaş arası kişiler takip etti. Yapılan çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan veriler ile uyumlu olduğu açıklandı.

ABD'de halk sağlığı yetkilileri, uzun bir süredir genç yetişkinlerin ülke genelinde COVID-19'un yayılmasında en büyük role sahip olduğunu söylüyordu. İngiltere'de yapılan bu araştırmayla beraber yetkililer tarafından uzun süredir söylenen bu bilgiler doğrulanmış oldu. Ayrıca Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan verilerde orta yaş grubunun iş hayatında faaliyet gösterdiğinden dolayı daha fazla insanla temas kurmak durumunda kalıyor. Bu nedenle de orta yaş grubu, virüsü yayma konusunda önemli role sahip.

Imperial College London'da görevli Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman jeoistatistik alanında Dr. Samir Bhatt, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmanın eş yazarı Dr. Bhatt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: