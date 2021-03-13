Türkiye'de Koronavirüsü Erken Teşhis Eden Sistem Geliştirildi!

Koronavirüsü erken teşhis eden sistem üretildi. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola tarafından geliştirilen sisteme ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Gaziantep'te Koronavirüsü Erken Teşhis Eden Sistem Üretildi

Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, yaptığı açıklamada, 4 aylık çalışmanın sonucunda sitokin fırtınasını ölçen ve erken önlem alınmasına olanak sağlayan biyosensör metodu geliştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Yola, "Koronavirüs salgını ortaya çıktığı günden bu yana erken teşhisin önemini bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Çalışma ekibimizle özellikle son 1.5 yıl içerisinde önemli hastalıkların erken teşhisine yönelik biyomedikal sistemlerin ya da biyosensör sistemlerin tasarlanması ve uygulanması üzerine önemli çalışmalar yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Lütfi Yola, "Yaklaşık 4 aydır koronavirüse karşı nasıl yeni alternatifler bulabiliriz ya da nasıl yeni bir teşhis yöntemi bulabiliriz soruları üzerinde yoğunlaşmaya başladık. Koronavirüs vakalarında sıklıkla görülen akut solunum sıkıntısı sendromu olarak bilinen ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır. Mers ve Sars vakalarında olduğu gibi koronavirüs vakalarında da aynı şekilde görülen sitokin salınım sendromu ile ilişkili solunum sıkıntısıyla aslında benzer özellikler taşımaktadır" dedi.

Prof. Dr. Yola, "Sitokin salınım sendromu ile ilişkili yeni tedavi stratejilerinin örneğin değişik semptomların tespitine yönelik immünosensörler ya da biyosensörler gibi yeni tedavi stratejilerinin koronavirüs ile yapılan klinik çalışmaları hızlı bir şekilde girdiği görülmektedir. Yaklaşık 4 aydır süren ve koronavirüs tespitine yönelik yol gösterici olarak yüksek hassasiyette bir immünosensör tasarımını gerçekleştirdik" dedi.

Çevre dostu olarak tasarladıkları sistemin en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini söyleyen Prof. Dr. Yola, "Bu sistemin en önemli özelliği hem çevre dostu olması hem de ekonomik olması, aynı zamanda kullanılan klasik tekniklere nazaran daha hızlı cevap verme süresinin olması sayesinde erken teşhisi sağlamaktadır" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: