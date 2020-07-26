Koronavirüsü Etkisizleştiren Maske Geliştirildi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Portekiz'de birtakım bilim merkezleri, akademisyen ve şirketler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni tip koronavirüsü etkisizleştirdiği iddia edilen maske geliştirildi. Yeni tip koronavirüsü etkisizleştiren maske ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüsü Etkisizleştiren Maske Hakkında Detaylar

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken COVID-19'un yayılmasını azaltabilecek ve hatta engelleyebilecek pek çok teknoloji de geliştiriliyor. Bu teknolojilerden bir tanesi de yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiğini iddia eden maskedir.

Portekiz'de yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen MOxATech isimli bir maske geliştirildi. COVID-19'u etkisiz hale getiren MOxATech isimli maskede kullanılan tekstil malzemesinin ve koruyucu ekipmanın temas halinde yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip olduğu iddia edildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yer alan Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü, konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu maskenin gerçekleştirilen birtakım testlerden sonra yeni tip koronavirüsü etkisizleştirme özelliğine sahip olduğu ortaya çıktığı belirtildi.

Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü'nde görevli olan virolog Pedro Simas konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Tekrar kullanılma ve su geçirmezlik özelliklerine sahip olan MOxATech isimli maskenin tüm dünyaya satılmaya başlandığı belirtildi. Yeni tip koronavirüsü etkisizleştirdiğini iddia eden maske ile ilgili ne düşünüyorsunuz? MOxATech isimli maske hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.