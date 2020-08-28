Koronavirüsü Geçirenler Tekrardan Hasta Olabilir Mi? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Prof. Dr. Ateş Kara, ülkemizdeki vaka artışı ve yeniden koronavirüse yakalanma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte yapılan açıklama.

Önlemler Alınmazsa Vaka Sayısında Artış Hız Kazanacak

Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre Prof. Dr. Ateş Kara, gerekli önlemler alınmadığı takdirde Sonbahar aylarında vaka sayısındaki artışın hız kazanacağını belirtti. Kara ikinci kez koronavirüse yakalanmada olasılıkları iki şekilde sıraladı ve şunları söyledi:

"Bu kişiler virüsle 2’nci defa karşılaştıklarında virüsü alıp yine hastalık bulgularını ortaya çıkartabiliyor. İkinci olasılık da bizim corona virüsüne karşı verdiğimiz cevap kısa süreli. Özellikle hastalığı hafif geçirenlerde antikor yanıtlarının daha düşük olduğunu ve bunun daha kolay kaybolabildiğini biliyoruz. Belki bu 4 aylık süre içinde kaybolduğu anlamına da gelebilir. Bu hastalığı geçirmiş olmak demek, 'Ben bundan sonra bu virüsten korunuyorum, etrafa saçmam' anlamına gelmiyor."

4 ay arayla iki kez koronavirüs hastalığına yakalanan vaka hakkında konuşan Kara, hastanın ilk enfeksiyonunu Vuhan’dan çıkan virüsle geçirdiğini, ikincisini ise küçük mutasyonlara uğrayan ve temmuz ayından itibaren Avrupa’da görülmeye başlayan SARS Cov2 Avrupa tipiyle geçirdiğini söyledi.

Ülkemizde Son Durum

27 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 263.998 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.209'a yükseldi.