Koronavirüsü Temizleyen ATM Geliştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Kent bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, kağıt para temizliği gerçekleştirebilen ATM cihazı geliştirdi. Geliştirilen cihazın koronavirüs de dahil olmak üzere çok sayıda virüs ve bakteriyi temizleyebildiği söyleniyor.

Cihazın içerisine yerleştirilen elektronik dezenfektan ile kağıt para temizliğinin gerçekleştirildiğini belirten uzmanlar, kağıt paralarda 26 binden fazla virüs ve bakteri bulunduğunu, özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele edilen şu günlerde, kağıt paraların büyük bir risk teşkil ettiğini ifade etti. Geliştirilen ATM cihazı ile ilgili bilgi aktaran uzmanlar, yapılan araştırmaların,koronavirüsü kağıt para üzerinde uzun süre yaşayabildiğini gösterdiğini de hatırlatıyor.

ATM'lerde koronavirüs temizlenecek

Firma kurucu ortağı Kübra Karakoç, geliştirilen ATM ile ilgili yaptığı açıklamada, cihazın kağıt para temizleme oranının %99.99 olduğunu ifade etti. Kağıt paraların, koronavirüs salgınının yayılmasında ciddi oranda etkili olduğunu ve halkın ATM'lerden para çekerken çok tedirgin olduğunu ifade eden Karakoç, bu durumu göz önüne alarak çalışmalara başladıklarını ve geliştirilen ATM cihazının neredeyse tamamen kağıt paraları temizlediğini belirtti.

Kişilerin hasta olabilmeleri için belirli bir miktarın üzerinde virüse maruz kalması gerektiğinin altını çizen Kübra Karakoç, kağıt parada bulunan virüs miktarını düşürerek, kişilerin hasta olma riskini azalttıklarını ifade etti. Karakoç kağıt para temizleyen ATM ile birlikte elektronik cep dezenfektanı üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.