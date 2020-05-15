Koronavirüsü Tespit Edebilen Maske Geliştirildi

Bütün dünyanın, geçen yılın sonundan beri savaştığı koronavirüsüne karşı uzmanlar, bilim insanları her geçen gün yeni bir gelişmeyi açıklıyor. Aşı çalışmaları hızla devam ederken bir taraftan da virüsün tespitinin daha hızlı olabilmesi için ve virüse karşı daha etkili önlemler alınabilmesi için çalışmalar sürüyor. Yeni bir çalışma da Amerikalı biyo mühendisler tarafından gerçekleştirildi. Ebola ve Zika virüslerini tespit eden sensörler üzerinde çalışan biyo mühendisler, aynı sensörlerin koronavirüsünü tespit etmek için kullanılması üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

The Science Times’da yer alan habere göre Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda, kişinin hapşırmasından ya da öksürmesinden koronavirüsünü tespit edebilen ve ışıkla uyaran bir maske geliştirildi. Profesör James Collins ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmaya Harvard Üniversitesi bilim insanları da destek verdi.

Koronavirüsü Tespit Eden Maske Işıkla Kullanıcıyı Uyarıyor

Projenin henüz çok başlarda olduğu belirtilirken şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda, maskeye yerleştirilen sensörlerin, kullanıcının tükürüğünden koronavirüsünü tespit ettiği ifade edildi. Araştırma ekibinin lideri James Collins, sensörlerin virüse bağlanan DNA ve RNA’dan yapıldığını, maskeye soğuk kurutma yöntemiyle yerleştirildiğini, oda sıcaklığında aylarca maske üzerinde sensörlerin bozulmadan kalabileceğini belirtti. Collins, maskeye monte edilen sensörlerin aktive olabilmesi için nem gerektiğini ifade etti ve virüsün genetik dizilimini tespit ettikten sonra 1 ile 3 saat içerisinde ışıklı uyarı verdiğini de sözlerine ekledi.

Profesör James Collins, maskenin virüs tespitinden sonra verdiği ışıklı uyarının gözle görülmediğini, ışınım ölçerler yardımıyla ışıklı uyarının görülebileceğini ifade etti. Çalışılan yöntemin başarılı olduğunun tamamen kanıtlanmasıyla birlikte, ateş ölçme ya da antikor testi gibi diğer önlemlere alternatif olabileceği ve havaalanı, hastane gibi yerlerde çok daha etkili bir şekilde kullanılabileceği söyleniyor.