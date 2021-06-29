Koronavirüsü Tespit Eden Maske Geliştirildi

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile Harvard Üniversitesinde görevli araştırmacılar, koronavirüsü tespit eden maske geliştirdi. Sensörler ile donatılan maske, COVID-19'u 90 dakikada tespit edebiliyor.

Bilim İnsanları Koronavirüsü Tespit Eden Maske Tasarladı

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken salgın ile mücadele kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sputnik'teki habere göre MIT ile Harvard Üniversitesinde görevli araştırmacılar, COVID-19'u 90 dakika içerisinde tespit edebilen bir maske geliştirmeyi başardı.

Maskeye yerleştirilen Sherlock isimli sensör, kullanıcının nefesindeki viral partikülleri tespit edebiliyor. Kullanıcının testi aktif hale getirmesi için maskede yer alan butona basması gerekiyor. Maske, 90 dakika içerisinde sonuç verebiliyor. Sonuçların yalnızca maskenin içerisinden göründüğü belirtildi.

MIT'de profesör olan James Collins, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Prof. Collins, yaptığı açıklamada, bu teknoloji ile birlikte acil müdahale ekipleri, askeri personel ve sağlık personeli için yeni nesil giyilebilir biyosensörleri aktif hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aktarılan bilgilere göre araştırma ekibi, yeni test yöntemini sağlık çalışanlarının laboratuvar önlüklerine de entegre etmeye çalışıyor. Araştırmacılar, bu işlemi gerçekleştirebilmek için pamuktan polyestere kadar çeşitli tiplerde kumaşlarda deneyler yaptı.

Araştırma ekibinde yer alan Luis Soenksen, moda sektöründe giysi yapmak için çok yaygın olarak kullanılan iki kumaş türünün buna uygun olduğunu gözlemlediklerini açıkladı. Soenksen, bu işlem için en uygun kumaşın polyester ve diğer sentetik elyafların bir kombinasyonu olduğunu belirtti.

Maske Takma Zorunluluğu Ne Zaman Bitecek?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçtiğimiz günlerde maske takma zorunluluğunun ne zaman biteceğine ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı.

Doç. Dr. Savaşçı, "15 Temmuz'a kadar toplumun eğer yüzde 75'ini bağışık hale getirirsek bayram dönüşünde çoğu kimse, çoğu alanda maske takmayacak zaten. Tabii Delta varyantının gidişini de göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı ve şu şekilde devam etmişti: