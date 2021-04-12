Koronavirüsü Tespit Eden Mikroçip Geliştirildi

Koronavirüsü tespit eden mikroçip üretildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları tarafından geliştirilen mikroçip, COVID-19 şüphesi taşıyan insanların her hareketini takip edecek.

Koronavirüsü Tespit Eden Mikroçip Salgında Etkin Rol Oynayacak

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları, COVID-19'u tespit eden mikroçip üretti. DHA'daki habere göre yeni tip koronavirüsle mücadelede etkin rol oynaması hedeflenen mikroçip, deri altına eklenecek.

Geliştirilen çip, CBS televizyonunda yayımlanan 60 Minutes isimli programda ilk kez görüntülendi. Savunma Ar-Ge Projeleri Dairesi (DARPA) yetkilileri, geliştirilen çip hakkında oldukça önemli açıklamada bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu çip, koronavirüsü önceden tespit edebilecek.

Aktarılan bilgilere göre Pentagon, COVID-19 şüphesi taşıyan kişilerin her hareketini takip etmeyi amaçlıyor. DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Hepburn, katıldığı televizyon programında sürekli olarak kanı analiz etmek için tasarlanan doku benzeri bir jel de gösterdi.

Matt Hepburn, yaptığı açıklamada, derinin altına eklenen çipin vücutta gerçekleşen kimyasal reaksiyonları sinyal olarak bildirdiğini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu sinyal yarın semptom göstereceğiniz anlamına geliyor."

Koronavirüsü Atlatanlarda Görülen Hastalıklar Neler?

Akciğer hasarı

Şeker hastalıkları

Karaciğer hasarı

Böbrek hasarı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Hastaneye yatış oranlarının artması tek başına olumsuz faktör gibi algılanmasın. Hastalığı geçirenlerde artık akciğer, böbrek, karaciğer hasarı, şeker hastalıkları gibi tablolar görmeye başladık. Bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağını düşünüyorum."

Türkiye’nin Koronavirüsteki Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgilere göre ülkemizde 12 Nisan'dan itibaren toplam vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 33 bin 939'a yükseldi. İyileşen hasta sayısının 3 milyon 331 bin 441 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 2.824 olduğu belirtildi. 12 Nisan'da yeni 50 bin 678 vaka görülürken hasta sayısının ise 2548 olduğu açıklandı.