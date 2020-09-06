Koronavirüsü Yenen Avukat: Temas Ettiklerim Benim İsmimi Söyleme Dedi

Yeni tip koronavirüsü yenen avukat Ceren Koçak, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. Koçak, yeni tip koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrenmesinin hemen ardından temas ettiği kişilere bu durumu haber verdiğinde olumsuz tepki ile karşılaştığını ifade etti. 29 yaşındaki Ceren Koçak, yeni tip koronavirüs sürecinde yaşadıkları ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüsü Yenen Avukat Hastalık Sürecinde Yaşadıklarını Anlattı

Eskişehir'de 29 yaşındaki avukat Ceren Koçak, babasının rahatsızlanması üzerine hastaneye gitti. Hastanede Koçak ailesine yeni tip koronavirüs testi yapıldı. Herhangi bir belirti görülmediği halde testinin pozitif çıktığını ve ‘asemptomatik hasta’ olarak tedavisinin tamamlandığını belirten Ceren Koçak, COVID-19 testi pozitif olduğunu öğrenmesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

Ceren Koçak, "Babamın testinden sonra bizi aradılar, ‘babanızda Covid-19 pozitif çıktı’ dediler. Biz aynı evde 4 gün babamla birlikte kaldık, hastalığın eve kimin getirdiği de belli değil. ‘Biz de test yaptıralım’ dedim. Evde zaten 4 kişi kalıyoruz, abim var, annem var ve ben varım. Biz de gittik hastaneye ve bize de yaptılar o gün test. Akşamüstü doktor aradı ‘sizin de testiniz pozitif çıktı, gelip yatışınızı yapmamız gerekli’ dedi. Ben babamı hastaneye götürdüğüm gün duruşmaya girdim" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Sadece hafif bir baş ağrısı vardı ama sürekli maske takmaktan dolayı oksijen alamadığımız için de başımızda bir ağrı olabiliyor. Mesleğimiz çok stresli, normalde insanlar zaten gündelik hayatlarında baş ağrısını çok çekiyorlar. Normal olarak bir ağrı kesici aldım. Tedavi gördüğüm süre boyunca ateşim hiçbir zaman 36 dereceyi geçmedi, hiç öksürüğüm olmadı mesela” diye konuştu."

Ceren Koçak, "Testim açıklanır açıklanmaz herkesi aradım. Bazı insanlar, hasta olduğumu bilmediğim dönemde onlara temas ettiğim, görüştüğüm halde ‘benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme işlerim var. Şu an dükkanı kapatamam’ dediler. Bu bilinç düzeyi de çok fazla yok yani bu da biraz yayılmaya sebebiyet veriyor. Orada sizin düşündüğünüz sadece kendi sağlığınız değil" dedi.

Avukat Ceren Koçak, "O insanlardaki düşünce 'Aman kimse duymasın.' Bu utanılacak bir şey değil, hepimizin hasta olma ihtimali var ve en önemlisi de COVID-19 pozitif bir hastayı aradığınızda 'Seninle biz görüşmüş müydük? Hastalığı nasıl kaptın? Dikkat etmedin mi?' gibi yargılayıcı tavırlara girmemeleri. Çünkü o insan kendisini zaten inanılmaz derecede suçlu hissediyor" şeklinde konuştu.