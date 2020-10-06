Koronavirüsü Yenen Doktordan Endişe Verici Açıklama!

Yeni tip koronavirüsü yenen birçok insanda yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, tat ve koku kaybı gibi bazı belirtiler etkisini sürdürmeye devam ediyor. 44 yaşındaki Dr.Thomas Luft, koronavirüsü ciddi belirtiler ile geçiren ve koronavirüsü yendikten sonra bile bazı belirtilerin devam ettiği kişiler arasında yer alıyor. Koronavirüsü yenen doktor Thomas Luft, bu süreçte neler yaşadığı ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Dr. Thomas Luft tarafından yapılan açıklama ile igili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüsü Yenen Doktor Neler Yaşadığını Anlattı

Yeni tip koronavirüsün 70'li yaşlardaki kişilerde daha ağır bir şekilde geçtiği belirtiliyor ancak 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişilerde de çok ciddi belirtiler olabiliyor ve hastalarda çok ciddi etkiler olabiliyor. Koronavirüse yakalanan Dr.Thomas Luft, birkaç hafta önce koronavirüsü yendi. TriStates Public Radio ile röportaj yapan Dr. Thomas Luft, virüse yakalandığı ve yendikten sonraki süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

Dr.Thomas Luft, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün gripten önemli ölçdüde daha kötü olduğunu belirtti. 44 yaşındaki Dr. Luft, hastanede geçirdiği süre boyunca nefes darlığı yaşadığını ve bu süre zarfında ciddi anlamda oksiyene ihtiyaç duyduğunu söyledi. İlginç olan kısım ise Dr. Luft'ta her ne kadar en yaygın yeni tip koronavirüs belirtisi olsa da ateş belirtisi meydana gelmedi.

Dr. Luft, yeni tip koronavirüsü yendikten sonra bazı kalıcı yan etkiler fark etti. Hala biraz nefes darlığı yaşadığını belirten Dr. Luft, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Açıkçası işe geri döndüm ve tipik şeyler yapıyorum ama yine de egzersiz yapamıyorum. O enerjiye seviyesine sahip değilim" ifadelerini kullandı. Dr. Luft gibi daha birçok koronavirüs hastası, virüsü yendikten sonra bile bazı semptomların geçmediğini belirtiyor.

Temmuz ayında yayımlanan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) raporuna göre koronavirüsü yendikten sonra bile geçmeyebilecek belirtiler arasında yorgunluk, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, tat ve koku kaybı gibi belirtiler yer alıyor. Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalara göre COVID-19'u yenen bazı kişilerin aylar sonra akciğer ve kalp ile ilgili bazı sağlık sorunları yaşıyor.

Koronavirüsü yenen doktor Luft, koronavirüsün daha da yayılmasını önlemek için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Yeni tip koronavirüs salgınının ilk zamanlarında olduğu gibi bugün de aynı gayreti göstermemiz gerektiğini ifade eden Dr. Luft, insanların salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi.