Koronavirüsü Yenenlerin Kanları Dark Web’de Satışta

Pandemi haline gelen koronavirüsü tüm dünyayı etkisi altına alıp, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olurken bilim insanları da biran evvel bu salgını durdurabilmek için çeşitli yollar deniyor, bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak Koronavirüsüne yakalanıp sonrasında iyileşen hastaların kanlarında bulunan antikorlar kullanılıyor. Siber saldırganların yasadışı internet olarak bilinen Dark Web üzerinden, tedavi görüp iyileşen koronavirüslü hastaların kanlarını satışa çıkardığı belirlendi.

Pandemi nedeniyle artan internet kullanımıyla birlikte siber saldırılarda da ciddi bir artış söz konusuydu. Siber saldırganlar sadece internet kullanıcılarını değil bilim çalışmalarını da hedef almış gibi görünüyor. Koronavirüsünü atlatan kişilerin kanlarının kullanımını fırsat bilen siber saldırganların, kanları aşı olarak Dark Web üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

Dark Web’de Koronavirüslü Kişilerin Kanlarıyla Birlikte İlaç Satışı da Başladı

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar tarafından yayımlanan raporda, siber saldırganların koronavirüsü salgınını nasıl avantaja çevirmeye çalıştıkları ile ilgili bilgiler yer aldı. Araştırmacılar, siber saldırganların koronavirüsünden kurtulmuş kişilerin kanlarını aşı olarak satmalarının yanı sıra maske eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman ve bazı ilaçları da sattıklarını belirtti.

Önce yoğun internet kullanımını fırsat bilip kişisel verileri ele geçirmek için siber saldırı düzenleyen kişiler, daha sonra artan kargo taleplerini fırsat bilip kargo şirketleri gibi davranarak kişisel verileri ele geçirmeye çalışmışlardı. Şimdi ise Dark Web üzerinden, koronavirüsüyle mücadele için gerçekleştirilen çalışmaları fırsat bilip, bilim insanlarını dolandırmaya çalışıyorlar.