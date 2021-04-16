Yalova'da Koronavirüsü Yok Eden Elyaf Üretildi!

Koronavirüsü yok eden elyaf geliştirildi. 4 yıldır çalışma sonucunda üretilen elyaf, COVID-19'u yalnızca 30 dakikada etkisiz hale getiriyor. Ürünün tekstil dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılması hedefleniyor.

Koronavirüsü Yok Eden Elyaf Birçok Alanda Kullanılacak

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken virüsü etkisiz hale getirmek için projeler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Yalova'da Aksa Akrilik Ar-Ge merkezinde 4 yıldır COVID-19'u etkisiz hale getirmek için bir proje üzerinde çalışılıyordu. DHA'daki habere göre mühendisler tarafından yürütülen proje, dört yılın sonunda başarıyla tamamlandı.

Türk mühendisler, antimikrobiyal özelliğine sahip çinko içerikli akrilik elyaf geliştirdi. Geliştirilen ürün, yeni tip koronavirüsü sadece 30 dakika içerisinde yüzde 97,48 oranında etkisiz hale getiriyor. Firma yetkilisi, elyafı maske kullanımı dahil olmak üzere ev tekstili ve giyim gibi alanlarda kullanabildiklerini açıkladı. Aktarılan bilgliere göre üretilen elyaf, çevre ve sağlık açısından çok iyi bir performans gösteriyor.

Aksa Akrilik Pazarlama Müdürü Atakan Koru, konu hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Koru, yaptığı açıklamada, test ve üretim aşamasında çeşitli tekniklerin uygulandığını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Çinko bazlı elyaf içerisine hapsederek oluşturduğumuz elyafın hem çevresel hem de sağlık açısından en iyi performansı gösterdiğini belirledik. Yaptığımız en son testlerde Everfresh elyafın koronavirüse karşı yarım saatte yüzde 97,48 etkinlik gösterdiğini belgeledik."

Geliştirilen ürünün kullanım alanlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Koru, "Dikkat çekmek istediğimiz diğer bir konuda toplu kullanım alanları. Yurt, cami, otel gibi ortak kullanım alanlarında kullanılabilir. Ortak kullanım alanlarında Everfresh'in hijyen beklentilerini karşılayacağını, hatta öteye taşıyacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Atakan Koru, "Biz çinkoyu elyafın içerisine hapsediyoruz. Ürünümüz kesinlikle bir püskürtme veya yıkama işlemi değildir. Defalarca yıkadıktan sonra, ürünü almanızdan yıllar geçmesine rağmen ürün etkinliğini göstermeye devam edecek. Bu bizi benzersiz kılan özelliklerden sadece bir tanesi" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti: