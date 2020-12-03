Gaziantep’te Koronavirüsü Yok Eden Kumaş Üretildi!

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kumaş üretim tesisi, koronavirüsü yok eden kumaş üretti. Kimyager, endüstri, tekstil ve biyomedikal mühendislerinden oluşan ekip tarafından geliştirilen kumaş, COVID-19’u iki saat içerisinde yüzde 99,99 oranında yok ediyor. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüsü Yok Eden Kumaş Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kumaş üretim tesisi, yeni tip koronavirüs salgınının başlamasının ardından kimyager, tekstil, endüstri ve biyomedikal mühendislerinden oluşan bir ekip kurdu. 9 kişiden oluşan ekip, COVID-19’a karşı etkili bir kumaş geliştirmek için 6 ay boyunca çalıştı. 6 ayın sonunda mevcut kumaşa antiviral özellik kazandırıldı.

Ekip, kumaşı formülünü açıklamadıkları kimyasal özellik ile birleştirdi. Böylece kumaş koronavirüs ve diğer virüslere karşı yok edici özelliğe sahip oldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesis, gerçekleştirdikleri çalışmayı Yeditepe Üniversitesinin yanı sıra Brezilya ve İngiltere’de yer alan iki kumaş test merkezine de gönderdi. Test merkezlerinde yapılan testler sonucunda maske yapımında kullanılan antiviral nonwoven kumaşın koronavirüsü 2 saat içinde yüzde 99,99 oranında yok ettiği ortaya çıktı.

9 kişilik ekibe başkanlık eden Mustafa Dağlı, koronavirüsü yok eden kumaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dağlı, yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ekibimizde yer alan bilim insanları ile birlikte birçok toplantılar ve çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların ardından geliştirdiğimiz buluş, yenilikçi teknolojilerin ve moleküler alanda yapılan büyük atılımların bir sonucudur. Bu kumaşı geliştirdikten sonra dünyada geçerliliği olan İngiltere ve Brezilya'da yer alan iki ayrı test yaptırdık. Testler sonucunda temas ettikten sonra en fazla 2 saat içerisinde kumaş yüzeyindeki virüslerin yüzde 99.99 oranında yok olduğu tescil edildi" dedi.

Seri üretime önümüzdeki günlerde başayacaklarını belirten Tesisin sahibi Hasan Gürkaan Bayram, "Tüm dünyada yürütülmekte olan koronavirüs ile mücadele sürecinde, faaliyet gösterdiğimiz alanlardan nonvowen kumaş sektöründeki bilimsel çalışmalarımıza ağırlık verdik. Çünkü bu problem, herkese elinden gelenin fazlasını yapma sorumluluğu yüklüyor” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: