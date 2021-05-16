Koronavirüsün 2. Yılı Çok Daha Ölümcül Olacak: DSÖ Uyardı!

Koronavirüsün 2. yılı ile ilgili kritik bir açıklama yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2021 yılının 2020 yılına kıyasla COVID-19 salgını açısından çok daha ölümcül geçeceğini söyledi. Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Koronavirüsün 2. Yılı Daha Ölümcül Geçecek

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 163 milyon vatandaşa koronavirüs bulaştı. 3,37 milyon kişi COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybetti.

DW'deki habere göre DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın ile ilgili çok kritik bir uyarıda bulundu. Ghebreyesus, "Salgının ikinci yılının ilkinden çok daha ölümcül olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Hindistan'da yaşanan salgının ikinci dalgasının ciddi oranda endişe verici olduğunu belirten Ghebreyesus, Hindistan'ın pek çok eyaletinde tedirgin edici seviyede yeni vaka, ölüm ve hastaneye yatma kaydedildiğini söyledi.

Acil durumun yalnızca Hindistan için geçerli olmadığını ifade eden Adhanom Ghebreyesus, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Mısır dahil olmak üzere birçok ülkede yüksek vaka ve hastaneye yatma sayılarıları ile mücadele edildiğini açıkladı.

Amerika kıtasında da vakaların yüksek olduğunu belirten Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta COVID-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 40'lık kısmının Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da gerçekleştiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, çocuklara aşı yapmayı planlanan ülkelere bir çağrıda bulundu. Çocuklara yapılacak aşıların COVAX programı kapsamında bağışlanması gerektiğini belirten bağıGhebreyesus, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı ülkelerin çocukları ve gençleri neden aşılamak istediklerini anlıyorum fakat şu anda bunu yeniden düşünmelerini ve aşıları COVAX’e bağışlamalarını istiyorum."

ABD'de Çocuklara BioNTech Aşısı Yapılacak

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen aşı ile ilgili önemli bir karar alındı. Kapsamlı bir analiz yapıldığını belirten FDA (Gıda ve İlaç Dairesi), ABD genelinde 12 ile 15 yaş arası çocukların aşılanması için Pfizer aşısına acil kullanım izni verildiğini duyurdu. Alınan karara göre ülke genelinde çocuklara da COVID-19 aşısı yapılacak.