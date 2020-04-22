Koronavirüsün 30 Farklı Türü Olabilir

Çin'de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre koronavirüsü mutasyona uğrayarak en az 30 farklı türe ayrıldı. Uzmanlar en ölümcül türün Avrupa'da olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar mutasyona uğrayan koronavirüsünün, farklı etkilerde en az 30 ayrı türe sahip olduğu söyleniyor. En hafif koronavirüsü türünün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yayıldığı belirtiliyor.

Çin Zhejiang Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmada görev alan bilim insanları, hayvanlardan insalara bulaşmasından sonra Covid-19 virüsünün defalarca kez mutasyona uğradığını ifade ediyor. Daha önce hiç görülmeyen 19 türünün tespit edildiğini belirten uzmanlar en az 30 farklı koronavirüsü çeşidi olduğunu savunuyor. Gerçekleşen bazı mutasyonlar sonucunda virüsün hücreler istila etme gücü artarken, bazı mutasyonlar sonucunda ise hücreleri öldürme gücünün arttığı ve hastalığın çok daha çabuk yayılmasına neden olduğu söyleniyor.

En güçlü koronavirüs türünün Avrupa'ya yayıldığı, en hafif koronavirüs türünün ise ABD eyaletlerinde gözlendiği ifade edilirken, mutsayonun sonucunda hastalığın şiddettinin değiştiği belirtiliyor.

Koronavirüsü Mutasyonla Değişime Uğruyor

Uzmanlar farklı bölgelerde yaşayan insanların sahip oldukları farklı bağışıklı sistemlerine göre, koronavirüsünün kendini güçlendirdiğini, mutasyona uğradığını söylüyor. Profesör Li Lanjuan ve meslektaşları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmanın sonucunda, koronavirüsünün insan hücrelerini ne kadar etkili bir şekilde enfekte edebileceği ve ne kadar kısa sürede öldürebileceği gerçeği ortaya kondu. Bir, iki, dört, sekiz, yirmi dört ve kırk sekiz saat sonrası tüm hücrelerde oluşan viral yük durumu değerlendirilerek çalışma gerçekleştirildi. Çalışmanın sonuçlarına göre bilim insanları, en ağır koronavirüs türünün en hafif koronavirüs türüne göre 270 kat daha fazla viral yüke sahip olduğunu, bu koronavirüs türünün çok daha yüksek hücre ölümüne neden olduğunu belirtti.

Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda 3 farklı türü bulunan koronavirüsünün, bağışıklı sistemine göre mutasyona uğrayaray kendini güçlendirdiği konusunda bilim insanları hem fikir. Yapılan son çalışmalar ile en az 30 farklı türü olduğu belirtilen koronavirüsünün, geçirdiği mutasyonların hafif olmasının ölüm oranının düşük olacağı anlamına gelmediği konusunda uzmanlar uyarıyor.