Koronavirüsün Aşısının Bulunmasına Oyun Oynayarak Yardım Edin

Koronavirüs COVID-19 salgını konusunda bilim insanlarına aşı konusunda yardım etmek için ilginç bir yol geliştirildi. Ücretsiz olarak yayınlanan bir oyun sayesinde, aşının bulunmasına yardımcı olabileceğiniz dile getirildi.

Foldit isimli ücretsiz oyun, oyunculara çözmeleri gereken çeşitli bulmacalar sunuyor. Oyundaki çözülmesi gereken bulmacalar ise protein bağları üzerine kurulmuş durumda. Oyuncular bulmacaları geçtikçe yeni bir protein bağlanması çeşidi üretiyorlar. Böylece virüsün girebileceği şekiller ya da yapısına dair sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor. Bilim insanları da oyuncuların buldukları yeni bağlantı türlerine göz atarak, çeşitli çıkarımlar yapıyorlar.

Oyun aslında ilk kez 2008 yılında Washington Üniversitesi tarafından Alzheimer ve AIDS üzerine çalışılmak üzere geliştirilmişti. Bu hafta başında yapılan değişiklik sonrasında oyunun içerisine koronavirüs protein bağları da eklendi.

Altında var olan bütün teknik ve bilimsel detaylara rağmen Foldit, oynaması oldukça basit bir yapım: Temelde sadece belirli şekilleri yan yana getirerek, yeni bağlantı yolları bulmaya çalışıyorsunuz. Oynanışa dair detayları ise hemen yukarıda yer alan videodan görebilirsiniz.