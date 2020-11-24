Koronavirüsün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Açıklandı

Koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’nde COVID-19’un çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüsün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Nedir?

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken bilim insanları tarafından salgın ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar sayesinde 1 milyon 300 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgın hakkında her geçen gün daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma gerçekleştirildi.

ABD’li bilim insanları tarafından Philapelphia’daki çocuk hastanesinde yapılan bir araştırmada COVID-19 nedeni ile hastaneye kaldırılma ve ölüm oranları önceden tahmin edilen sayılardan çok daha düşük olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, 135 bin 794 hasta üzerinde yaptıkları incelemede çocukların yalnızca yüzde 4’lük kısmının COVID-19’a yakalandığı belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre bu yüzde 4’lük kısımda ise yalnızca 359 çocuk hastaneye kaldırıldı.

JAMA paediatrics isimli tıp dergisinde yayımlanan çalışmada, hastaneye kaldırılan çocukların içerisinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkanların yüzde 6,7 olduğu belirtildi. 8 çocuğun ise yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiği açıklandı. Araştırma kapsamında incelenen çocukların yaş aralığı geniş olduğunu belirten bilim insanları, ortalama yaşın dokuz olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, yaptıkları araştırma ile çocukların ve yetişkinlerin bağışıklık sistemlerinin COVID-19 ile nasıl mücadele ettiğine ilişkin bir sonuca sahip olamadıklarını duyurdu. Yapılan çalışmada özellikle azınlıkların hastalığa yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu belirtildi. Bilim insanları tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Araştırmada Afro-Amerikan, Hispanik ve Asya kökenli hastaların daha az teste girmesine rağmen test sonuçlarının daha çok pozitif olduğunu analiz ettik” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 23 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 453.535 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 12.511’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 377.891 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 4.409 olduğu belirtildi.