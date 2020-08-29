Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken COVID-19 ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Hindistan'da bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada koronavirüsün çoğalmasını engelleyen vitamin tespit edildi. Peki, COVID-19'un çoğalmasını engelleyen vitamin nedir? Hindistan'da yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüsün Çoğalmasını Engelleyen Vitamin Nedir?

Hindistan'da bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüs ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, B12 vitamininin COVID-19'un çoğalmasını engelleyebildiği ortaya çıktı. Söz konusu araştırma IUBMB Life dergisinde yayımlandı.

Hindistan'da yer alan Manipal Yüksek Öğretim Akademisi ve Bölge Biyoteknoloji Merkezi'ndeki bilim insanları, doğal ürün ve ilaçlardaki hangi moleküllerin COVID-19 genomunda yer alan nsp12 proteinini neyin baskılayabileceğini öğrenmek için bir çalışma gerçekleştirdi.

Bilgisayarlı simülasyonlar ile yapılan çalışmanın sonucunda B12 vitamininin bir formu olan metilkobalaminin virüs hücrelerinin çoğalmasını engelleyebildiği gözlemlendi. Enfeksiyon ihtimalini düşürmek için metilkobalaminin sağlık personeli, yaşlılar ya da farklı bir rahatsızlığı olan kişiler için kullanılabileceği belirtildi. Bilim insanları, yeni tip koronavirüs vakalarının tedavi protokollerinde değişiklik yapılması için farklı araştırmalara da ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 28 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 265.515 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.245'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 241.809, hastalarda zatürre oranı ise %7,4 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 896 olduğu belirtildi.