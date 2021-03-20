Koronavirüsün En Çok Bulaştığı Saat Açıklandı!

Koronavirüsün en çok bulaştığı saat belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada 30 bin PCR test sonucu incelendi. Araştırmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüsün En Çok Bulaştığı Saat Duyuruldu

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken COVID-19'a dair bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla beraber salgın hakkında yeni bilgiler edinme imkanına sahip oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nashville kentinde yer alan Varderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinde yapılan bir araştırma, COVID-19'un en çok bulaştığı saati gözler önüne serdi.

Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırma kapsamında mart ve haziran aylarında gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelendi. NTV'deki habere göre incelemenin sonucunda COVID-19'un en çok bulaştığı saat 14.00 olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre öğleden sonra yüksek düzeyde yeni tip koronavirüs salgılanıyor.

Aktarılan bilgilere göre koronavirüs testleri öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç çıkma olasılığı günün diğer saatlerine kıyasla daha düşük seviyede. Yani gün içerisinde yapılan testlerin doğru çıkma ihtimali saate göre farklılık gösteriyor. Varderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinde gerçekleştirilen araştırma hakem tarafından incelenmeye alındı.

McNaughton, yaptığı açıklamada, çalışmanın daha da geliştirilmesi için kişilere yeni tip koronavirüs bulaştırıp ardından viral yüklerinin farklı saatlerde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyledi. McNaughton, “Mümkün olan en doğru COVID-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım” ifadelerini kullandı.

Daha önce influenza gibi diğer virüslere ilişkin yapılan araştırmalar da semptomların ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişiklik gösterebileceğini gözler önüne sermişti. Imperial College London'da görevli virolog Dr.Rachel Edgar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Edgar, insan fizyolojisindeki örneğin burun salgısı gibi değişikliklerin gün içerisinde burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini açıkladı.

Yeni Koronavirüs Varyantı PCR testlerinde Tespit Edilemiyor

Fransız Bölgesel Sağlık Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bretagne bölgesinde yeni COVID-19 varyantı tespit edildiğini duyurmuştu. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre 8 kişide görülen mutasyonlu virüs, gerçekleştirilen PCR testlerinde tespit edilemiyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda Fransa'da tespit edilen yeni varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı veya öldürücü olmadığı gözlemlendi.