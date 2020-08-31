Koronavirüsün Gelişmiş Versiyonu Tespit Edildi: Bu Defa Adres Endonezya!

Çin'in Wuhan kentinde birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olgularıyla kendisini belli eden Koronavirüsün gelişmiş versiyonu tespit edildi. Aslında bu keşif daha önce yapılmıştı ancak yaygınlaşması bir ilk olacak. Hadi gelin Koronavirüsün bu yeni versiyonuna daha yakından bakalım.

Mutasyona uğramış Covid-19 kulağa pek hoş gelmese bile yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Bilim insanları ilk olarak Avrupa ABD’de bu yeni virüs türüne rastladı. Tüm Dünyada çok ciddi hızlarla yayılan yeni virüsün diğeri ile aynı olduğu ancak bulaşıcılık yönünden bir üst versiyon kabul edildiği söylendi. Bu defa aynı virüs Endonezya’da keşfedildi.

Koronavirüsün gelişmiş versiyonu her yere yayılabilir

Son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2.858 yeni vakanın tespit edildiği ve vaka sayılarının büyük bir artış yaşamaya başladığı Endonezya’da kafalar karışmıştı. Endonezya'da bilim insanları, mutasyona uğramış ve çok daha bulaşıcı olan bu virüs türünü başa çıkması çok zor olarak tanımlıyor.

Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Herawati Sudoyo, konuyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli Başkan Yardımcısı, “Enstitünün elde ettiği verilerdeki gen diziliminde bu değişimi fark ettik. Son dönemde yaşanan artışın buna bağlı olup olmadığını anlamak için daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Avrupa ve Amerika'da dolaşmakta olduğunu söylediği tür, Dünya genelinde çok ciddi bir dolaşım imkanına sahip. Sadece bu bile onu tehlikeli yapmaya yetiyor. Singapur ve Malezya gibi ülkelerde daha şimdiden tespit edildi bile. Herkes bu virüsün yayılıp yayılmayacağı konusunda derin bir bekleyişte.