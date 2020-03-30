Koronavirüsün Hava Yoluyla Bulaşmadığı Kanıtlandı

Hasta sayılarında büyük bir artışın görüldüğü yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde adeta hayatı felç etti. İnsanlara kolayca bulaşabilmesiyle bilinen virüs yüzünden neredeyse herkes şu anda evinde.

Her kişiye çok rahat bulaştığı bilinen virüs hakkında en merak edilen sorulardan biriyse hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığıydı. Birçok uzman, konu hakkında farklı görüşler ortaya atsa bile Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuya ilişkin önemli bir açıklama gönderildi.

Virüsün hava yoluyla bulaşması çok zor

Uluslararası sağlık kuruluşunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı söylendi. Bu durum gerçekten de birçok kişide rahatlama yarattı.

Bu virüs türünün hava yoluyla taşınamayacağının belirtildiği açıklamada ayrıca, damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen yere düştüğü söylendi. Asıl dikkat edilmesi gereken virüsü taşıyan kişilerin 1 metre yakınında nefes alıp verenler ile ellerini enfekte olmuş yüzeyle temas ettirdikten sonra dezenfekte etmeden yüzüne, ağzına ya da burnuna dokunan kişilerin de virüsü kapabileceği detayıydı.

Yüzeylerin sürekli dezenfekte edilmesini gerekliliği ise bir diğer önemli konu. Ayrıca ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması da virüsten korunmada ciddi bir öneme sahip.