Koronavirüsün İnsan Yapımı Olduğu İddiasında Facebook'tan Geri Adım

Facebook, koronavirüsün insan yapımı olduğu iddiası içeren gönderileri paylaşmanın artık herhangi bir ceza ile sonuçlanmayacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililerin COVID-19 salgınının ortaya çıkışı hakkında daha fazla araştırma yapılması için yaptığı çağrıların artması ile sosyal medya devi de bu sırada bu tür gönderileri kaldırma gibi işlemlere artık başvurulmayacağını ifade etti.

Koronavirüsün İnsan Yapımı Olduğu İddiası Artık Serbest

Facebook, COVID-19'un nasıl ortaya çıktığına ilişkin araştırmaların daha sık yapılmasının istendiği bu dönemde bir süre öncesine kadar uyguladığı ilgili iddiaları içeren gönderileri kaldırma politikasından vazgeçti.

Facebook sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada koronavirüsün ortaya çıkışına ilişkin devam eden araştırmalar doğrultusunda hareket ettiklerini ve halk sağlığı uzmanlarına danıştıklarını belirtti ve COVID-19'un insan yapımı olduğu iddiası içeren gönderilerin artık sosyal medya platformundan kaldırılmayacağını söyledi.

Sözcü, sosyal medya platformunun şu an izlediği politikanın salgınla ilgili elde edilen bulgular ışığında hareket etmenin, politikaları da ortaya çıkan bulgulara göre düzenli olarak güncelleme yönünde olduğuna ve bunu doğru bir şekilde yapmak için uzmanlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

Facebook'un ilgili iddiaları içeren gönderileri sileceğine ilişkin duyurusu, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere dünya çapında bilinen sağlık kuruluşları tarafından yapılan açıklamaların ardından gelmişti. Şirket, virüsün insan yapımı olduğunu veya kasıtlı olarak yayıldığını içeren iddiaların doğru olmadığına yönelik yapılan açıklamalardan sonra bu tür iddiaları içeren gönderileri kaldırma kararı almış ve bir süre öncesine kadar bu tür gönderileri silmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, pazartesi günü erken saatlerde yaptığı bir açıklamada başkan olduktan kısa bir süre sonra ulusal güvenlik danışmanına virüsün bir laboratuvar kazasının ardından ortaya çıkmış olma olasılığı da dahil olmak üzere virüsün ortaya çıkışı hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlama talimatı verdiğini söyledi. Biden, görevlileri 90 gün içerisinde salgının ilk ortaya çıkışına dair elde edilen bulgular hakkında bir rapor sunmaya çağırdığını belirtti.

Facebook ve diğer bütün sosyal medya platformları, bunlar yaşanırken COVID-19'la ilgili içerik politikası hakkında ikilemde kaldı. Bir taraf yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için platformlara baskı yaparken bir taraf da koronavirüsün insan yapımı olduğu iddiasının tartışmaya açık olduğunu, engellenmesinin doğru olmadığını ileri sürdü.