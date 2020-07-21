Koronavirüsün Kanıtlanmış Bulaşma Yolları Açıklandı

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana hayatımızı derinden etkileyen ve yaşam biçimimizi kökünden değiştiren yeni tip koronavirüs hakkındaki bilgilerimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada hastalığın hangi yollardan ve nasıl bulaştığı konusunda çok daha kesin bazı bilgilere sahibiz. Uzmanlar tarafından yapılan açıklama ile birlikte koronavirüsün kanıtlanmış bulaşma yolları açığa çıktı.

Koronavirüs Hangi Yollardan Bulaşabiliyor?

SARS-CoV-2 ortaya çıktığından bu yana bildiğimiz şey, virüsün hapşırma ve öksürme gibi yollarla oldukça kolay bir şekilde bulaşabileceğidir. İlerleyen aşamalarda ise yalnızca nefes alıp vermenin dahi yakın temas yolu ile virüsü yayabildiğini görmüş olduk. Peki mevcut durumda yeni tip koronavirüsün bulaşma yolları hakkında neler biliyoruz?

Öksürme ve Hapşırma

Virüsün bulaşmasındaki en önemli etmenin solunum damlacıkları olduğu biliniyor. Virüs partikülleri bir kişi öksürdüğünde 5 metre, bir kişi hapşırdığında 8 metre uzaklığa kadar dağılabilir. Partiküller yakınlarda yer alan bir kişinin ağız, göz ya da burnuna denk gelecek olursa yeni bir enfeksiyona sebebiyet verebilir.

Bu damlacıklar yerleştikleri yüzeylerde fomit olarak adlnadırılan bir duruma yol açabilir ve bu tip kontamine yüzeylerle temas eden kişiler ellerinizi ağzına, burnuna ya da gözüne götürürse iletim meydana gelebilir. Virüsün oda sıcaklığında kartonda 24 saat, paslanmaz çelikte 48 saat ve plastikte 72 saat yaşayabildiği gözlemlenirken soğuk ortamlarda bu süre birkaç haftaya kadar çıkabilir. Tabii ikinci seçenekteki bulaşmanın daha az olası olduğunu ve standart dezenfeksiyon işlemlerinin bu durumu engellediğini söyleyelim.

Bu noktada ellerinizi sık sık yıkamanız, ellerinizi gözünüze, ağzınıza ya da burnunuza götürmemeniz, kalabalık ortamlarda maske takmanız tavsiye ediliyor.

Küçük Aerosolize Parçacıklar

Enfekte olan bir kişiden yayılan virüs partiküllerindeki en küçük parçacıklar hapşırma ve öksürme sırasında havada kalabilir. Mevcut araştırmalara göre bu parçacıklar 3 saat kadar havada kalabilme yeteneğine sahip. Bu noktada özellikle kapalı alanları sık sık havalandırmanın ciddi bir önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Gıdalar

Mevcut araştırmalara göre yeni tip koronavirüsün doğru koşullara uyulduğu sürece gıdalardan ya da gıda ambalajlarından bulaşması çok ama çok düşük bir ihtimal gibi gözüküyor. Yine de bunun bir ihtimal olduğunu göz önüne almak gerekiyor. Bu noktada yemek yapılan yerlerdeki hijyen kurallarına dikkat etmek önem taşıyor. Buna ek olarak virüsün sularda yaşayabildiğini biliyor olsak da standart filtasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri virüsü temizlemeli ya da etkisiz hale getirmelidir.

Hayvanlar

SARS-CoV-2'nin yarasalardan kaynaklandığı ve henüz tespit edilemeyen bir ara konakçı yolu ile insanlara yayıldığı düşünülüyor. Şu aşamada neredeyse iki düzine hayvanın yeni tip koronavirüse karşı duyarlı olduğu biliniyor ve evcil kedilerden, evcil köpeklerden veya hayvanat bahçelerinde yer alan aslanlardan ya da kaplanlardan enfekte olan insanların olduğu görülüyor.

Buna karşın hayvanlardan virüs kapan insanlar genel oranda çok ama çok küçük bir grubu oluşturur.

Dışkı

Özellikle tuvalet benzeri ortamları kullandıktan sonra ellerinizi yıkamayı daha ciddiye almanızda fayda var çünkü bilimsel araştırmalar, virüsün dışkı ile temas durumunda bulaşabildiğini gösteriyor.

Anneden Çocuğa

Çin'de yapılan gözlemlere göre virüsle enfekte olan kişilerin yaptığı doğumlardan sonra bazı bebeklerde virüse rastlandı. Bu, virüsün utero'ya geçme olasılığının sanılandan yüksek olabileceği anlamına geliyor. Öte taraftan başka bazı araştırmalar bebeklerdeki amniyotik sıvıya, kordon kanına, bebeklerin boğazına ve anne sütüne odaklandı ve bu alanların hiçbirisinde virüse rastlamadı. Bu da bulaşımın utero'dan değil doğum sonrası solunum damlacıkları ile gerçekleşmiş olabileceği anlamına geliyor.