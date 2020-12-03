Koronavirüsün Sinir Sistemindeki Etkisi İlk Kez Görüntülendi

Koronavirüsün sinir sistemindeki etkisi ilk kez görüntülendi. Bilim insanları, yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda COVID-19 hastalarında gerçekleşen yorgunluk ve ağrının nedenini ilk kez gözler önüne serdi. COVID-19’un sinir sistemi üzerindeki etkisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüsün Sinir Sistemindeki Etkisi Endişe Veriyor

Bilim insanları tarafından yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgilere sahip oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Northwestern Üniversitesinde görevli araştırmacılar tarafından MRI ve ultrason yöntemleri kullanılarak ilk kez koronavirüsün sinir sistemindeki etkisi görüntülendi. Geleneksel yöntemler ile elde edilemeyen görsel, çok sayıda insanı endişelendirdi.

COVID-19 nedeni ile meydana gelen semptomların sekiz hafta veya çok daha uzun sürmesine “Uzun süreli koronavirüs” deniyor. Uzun süreli koronavirüs hastalarında en yaygın görülen semptomlar arasında yorgunluk ve vücut ağrısı yer alıyor. Uzun süreli COVID-19 hastalarında meydana gelen kol, bacak ve ellerdeki ağrının hastanede yüz üstü bir biçimde tedavi edilmesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştü fakat hastanede tedavi olmayan hastalarda da aynı şikayetlerin olması bir soru işareti oluşmasına neden olmuştu.

Radiology isimli dergide yayımlanan çalışmanın başyazarı doktor Swati Deshmukh, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Deshmukh, “Ağrı boynunuzdaki, dirseğinizdeki veya bileğinizdeki sorunlardan kaynaklanıyor olabilir ve bunu anlamanın en iyi yolu MRI veya ultrasondur. Yaptığımız çalışmayla çok küçük sinirleri bile gösteren gelişmiş görüntüleme sunuyoruz. Bu da sorunun nerede olduğunu tespit etmemize, ciddiyetini değerlendirmemize ve buna neyin neden olabileceğini önermemize yardımcı oluyor” şeklinde konuştu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ciddi yeni tip koronavirüs vakalarında vücudun bağışıklık tepkisinin akciğerlere saldırmasına benzer bir şekilde, bazı hastaların bağışıklık tepkisi sinir sistemini etkileyebilir."

Gelişmiş ultrason teknolojisinin kolay taşınabilir ve ucuz olduğunu belirten araştırmacılar, yaptıkları açıklamada, “Eğer görüntüleme enflamatuar bir tepkiye bağlı sinir hasarı bulursa, hastaya bir nöroloğa görünerek daha iyi hizmet edilebilir. Görüntüleme, hematomdan kaynaklanan sinir hasarını ortaya çıkarırsa, kan sulandırıcı ilaçların derhal ayarlanması gerekir ve hatta hastanın bir cerrahı görmesi gerekebilir” ifadelerine yer verdi.