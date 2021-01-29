Koronavirüsün Vücutta Bıraktığı Yeni Hasar Keşfedildi!

Türk bilim insanları tarafından koronavirüsün vücutta bıraktığı yeni hasar ortaya çıkarıldı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, yapılan keşfe ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün Vücutta Bıraktığı Yeni Hasar Nedir?

Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız ölçümler sonucunda yüzde 20-30 aralığında hastalarda denge problemi olduğunu tespit ettik. Tespit ettiğimiz hastaların hepsi COVID-19’u hafif geçirmiş hastalardı. Denge probleminin kalıcı ve geri dönüşümü olmadığı ortaya çıkınca bu sorunun yaşlı ve ağır geçirmiş kişilerde ki yansımasının daha ağır olacağı kanaati oluştu. COVID-19’u geçirmiş genç hastalarda her şey normal olarak devam ederken, zaman içerisinde bunun yansımaları olacaktır. Saatli bomba tabiri tam da bu duruma uyuyor” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Bayazıt, “Vücuttaki denge mekanizmaları hasar görmeye başlayacaktır. Eklem problemleri, görmede zayıflık ve kalp damar hastalıklarının oluşturduğu santral sinir sistemindeki hasarlara neden olabilir. Denge koordinasyonunda ki telafi mekanizmaları etkileneceği için bu oluşan hasarın kendisini zaman içerisinde göstermesine neden olacaktır. 50’li yaşlardan sonra kişiler denge problemleri ile karşılaşabilirler. Bu denge problemleri, kişinin kendini boşlukta hissi, tansiyon düşme hissi, uzayda olma hissi, ayakta dururken yalpalama ve yürürken yine sağa sola düşme eğilimi şeklinde algılanabilir. Bu tarz denge problemlerinde düşme ve travma gibi riskler ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bayazıt, "Genellikle göz ve kulak arasındaki bağlantılarda ve gözle boyun kasları arasındaki bağlantılarda bir koordinasyon problemi oluşuyor. Koronavirüs geçirmiş hastalar, hastalığın vermiş olduğu endişeyle denge problemi olduğunun farkına varmıyorlar. Denge sistemi tüm vücudu, baş ve boyun bölgesi ile beyini ilgilendiriyor. Bu mekanizmanın herhangi bir yerinde problem olduğu zaman önce problemin yeri tespit edilir” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: