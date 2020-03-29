Koronavirüsün Vücutta Ne Kadar Yaşadığı Belli Oldu

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, hafif COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi ettikleri hastaların birçoğunda semptomlar ortadan kalktıktan sonra bile sekiz güne kadar Coronavirüsün yaşayabildiğini tespit ettiler.

Pekinli araştırmacılar tüm COVID-19 hastalarının boğaz bezlerinden örnekler topladı ve analiz etti. Hastalar iyileştikten ve test negatif çıktıktan sonra sonra taburcu edildiler. Fakat hastalardan alınan örneklerde virüsün sekiz güne kadar canlı kalabildiği görüldü.

"Karantina Sürenizi İki Hafta Daha Uzatın"

“Çalışmamızdan elde edilen en önemli bulgu hastaların yarısının semptomlarının giderilmesinden sonra bile virüsü yaymaya devam etmeleridir” diyor Dr. Lokesh Sharma ve şu uyarıyı yapıyor: “Hafif solunum semptomlarınız varsa ve insanları enfekte etmeyecek şekilde evde kalıyorsanız, diğer insanlara bulaşmadığından emin olmak için karantinayı iki hafta daha uzatın"

İyileşmiş Hastalar da Tehlikeli, Dikkatli Olun!

Ayrıca araştırmacılardan tıp camiası için özel bir mesajı da var. Pekinli bilim insanları COVID-19 hastalarının iyileştikten sonra bile bulaşıcı olabileciklerini ve bu nedenle asemptomatik hastalara da semptomatik hastalar kadar dikkatli davranılması gerekiyor.

Bilim insanları bu durumun yaşlı hastaları kapsamadığını çünkü yaşlıların bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle muhtemelen virüsün daha uzun süre kalacağını dile getirdi.