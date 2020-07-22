Konserde Koronavirüsün Yayılma Şeması İncelenecek

Alman bilim insanları, yeni tip koronavirüsün kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek için nelerin yapılması gerektiğini anlayabilmek üzere bir konserde koronavirüsün yayılma şemasını inceleyecek. Söz konusu deneyin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar haberimizde.

Konserde Koronavirüsün Yayılma Şeması Nasıl İncelenecek?

Sputnik'teki habere göre Alman bilim insanları, sanatçı Tim Benjko'nun canlı konserinde bir deney gerçekleştirilecek. Tim Benjko'nun canlı konseri 22 Ağustos tarihinde Leipzig'de yer alan bir kapalı stadyumda yapılacak. Konsere yaklaşık 4.000 kişinin katılması bekleniyor. Peki, bilim insanları COVID-19 yayılma şemasını nasıl inceleyecek?

22 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan canlı kosere katılan izleyicilerin boynuna kibrit kutusu büyüklüğünde temas izleme cihazları takılacak. Alman bilim insanları tarafından izleyicilerin boynuna takılan temas izleme cihazları, her 5 saniyede bir söz konusu deneklerin hareketleri ve diğer insanlar ile aralarındaki mesafe ile ilgili sinyaller gönderecek.

Konser esnasında duman makineleri ve aerosoller sayesinde yeni tip koronavirüsün yayılması görselleştirilecek. Bilim insanları, bilgisayar tarafından oluşturulan modeller ile söz konusu şemayı önceden tahmin etmeye çalışacak.

Yeni tip koronavirüsün hangi yüzeylerde daha fazla bulaştığını tespit edebilmek için izleyicilere floresan antiseptik de sağlanacak. Alman bilim insanları, konser sona erdikten sonra konsere katılan bütün insanlardan ellerini floresan antiseptikle dezenfekte etmelerini isteyecek.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 21 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 221.500 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.526'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 204.011 olarak açıklandı.