Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken salgına ilişkin bilimsel çalışmalar da devam ediyor. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı. Peki, COVID-19 yeni belirtisi nedir? Bilim insanlarının tespit ettiği yeni semptom ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüsün Yeni Belirtisi Nedir?

Tıp dünyasının saygın yayınlarından bir tanesi olan The American Journal of Emergency Medicine'da bir akademik makale yayımlandı. Yayımlanan akademik makalede koronavirüsün yeni bir semptomunun ortaya çıkmış olabileceği belirtildi.

COVID-19'un yeni semptomu günlerce aralıksız devam eden hıçkırık olabilir. The American Journal of Emergency Medicine'da yayımlanan akademik makalede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde 62 yaşındaki bir adamın aralıksız bir şekilde dört gün boyunca hıçkırdığı ifade edildi.

Akademik makalede, “Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4’e çıktı” ifadelerine yer verildi.

Chicago şehrinde yer alan Cook County Hastanesi’ndeki doktorlar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Günlerce geçmeyen hıçkırığı olan hastaları gözardı etmemek gerekiyor. Doktorlar, yeni tip koronavirüs vakalarında farklı belirtilere bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.