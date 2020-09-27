Koronavirüsün Yeni Belirtisi Paniğe Yol Açtı!

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sayesinde her geçen gün yeni bilgilere sahip olma imkanı buluyoruz. İspanya'da yapılan bir araştırmada koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi. Peki, COVID-19'un yeni belirtisi nedir? Doktorlar tarafından tespit edilen yeni semptom ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüsün Yeni Belirtisi Nedir?

İspanya'da doktorlar tarafından gerçekleştirilen araştırmada COVID-19'un yeni semptomu tespit edildi. Araştırmaya yüzde 58'i kadın olmak üzere orta yaş ve yaşlı COVID-19 hastaları katıldı. Araştırma, yeni tip koronavirüse yakalanan kişilerin yüzde 46'sının bazı bağışıklık yetersizliği sendromuna sahip olduğunu ve özellikle el ve ayakta kızarıkların meydana geldiğini gözler önüne serdi.

COVID-19 hastalarının yüzde 26'sında ağız içerisinde kızarıklık ve genellikle geçici şişliklerin olduğu gözlemlendi. İspanyol doktorlar tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda yeni tip koronavirüse yakalanan insanların dil ucunda küçük kırmızı ya da beyaz sivilceler görüldü. İspanya'da yapılan söz konusu araştırma, İngiliz doktorlar tarafından da doğrulandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 26 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 312.966 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.929'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 274.514, hastalarda zatürre oranı ise %6,6 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.615 olduğu belirtildi.