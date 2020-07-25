Koronavirüsün Yeni Belirtisi İşitme Sistemini İşaret Ediyor!

Dünyanın en büyük salgınlarının birisi olarak kayıtlara geçen koronavirüsün yeni belirtisi ile gündem yine ısındı. John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, daha önce hiç görmedikleri belirtinin ortaya çıktığını itiraf etti. İşte merak edilen o belirti.

Öncelikle bu salgının neden olduğu temel belirtileri bilmek gerekiyor. Kuru öksürük, yüksek ateş ve koku ya da tat kaybı ile kendisinin çok hızlı bir şekilde gösterebiliyor. John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, virüsün aynı zamanda kulak ve kulağın hemen arkasında bulunan kafatasının mastoid kemiğini enfekte edebildiğini gördü. Böylece virüsün çok daha fazla belirti ortaya çıkardığı görüldü.

Koronavirüs yeni belirtisi nasıl ortaya çıktı?

Bu yeni araştırmalarda bilim insanları; biri 60'lı yaşlarında erkek, biri yine 60'lı yaşlarında kadın ve diğeri 80'li yaşlarında bir kadın olmak üzere birbirinden farklı hastaları inceledi. İncelemeler sonucunda çok ilginç bulgulara rastlandı.

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, işitme kaybı da dahil olmak üzere çeşitli kulak sorunlarının koronavirüs belirtisi şeklinde kendisini belli edebileceği görüldü. Böylece hastalıkla ilgili korkulacak önemli bir detay daha ortaya çıkmış oldu.

Dr. Katilyn Frazier liderliğindeki bilim insanları, sonuçları JAMA dergisinde yayınladı ve "Bu çalışma, SARS-CoV-2 virüsünün orta kulakta ve mastoiddeki varlığını doğrulamaktadır" ifadelerine yer verildi . Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yeni ve sürekli bir öksürük nöbeti yaşayanların mutlaka hastaneye uğraması gerektiğini ifade etti. Elbette yine de diğer belirtilere de göz atmak gerekiyor. Sizce bu salgının daha başka hangi belirtileri olabilir? Yorumlar bölümünden bizlere paylaşabilirsiniz.