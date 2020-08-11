Rus Bilim İnsanları Koronavirüsün Zayıf Noktasını Keşfetti

700 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Rus bilim insanları tarafından oldukça ilginç bir bilgi paylaşıldı. Rus bilim insanları, yeni tip koronavirüsü yok etmenin kolay bir yolunu keşfettiklerini açıkladı. Peki, COVID-19'un zayıf noktası nedir? Koronavirüsün zayıf noktası ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüsün Zayıf Noktası Nedir?

Bilim insanları yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve bu çalışmaların neticesinde yeni tip koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler ediniyoruz. Rus bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir çalışma dünya genelinde oldukça ilgi gördü. Rus bilim insanları, yaptıkları çalışma sonucunda COVID-19'un zayıf noktasını bulduklarını iddia etti. Peki, COVID-19'un zayıf noktası nedir?

Rus bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs, oda sıcaklığında su ile yok edilebiliyor. Bilim insanları, oda sıcaklığında suyun 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüs parçacıklarının %90'ını, 72 saat sonra ise COVID-19 parçacıklarının yaklaşık %99.9'unu yok edebildiğini gözlemledi. Kaynar suyun ise yeni tip koronavirüs parçacıklarını çok kısa süre içerisinde tamamen yok ettiğini tespit etti.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar devam ederken aynı zamanda çok sayıda ilaç şirketi tarafından aşı ve ilaç çalışmaları da devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen COVID-19 aşı adayında üçüncü faz yani son aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 10 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 241.997 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.858'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 224.970 olarak açıklandı.