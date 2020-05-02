Koronavirüsünün Teknolojiye Etkisi Büyük Oldu

Pandemi haline gelen koronavirüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyada insanlar hayatlarını evlerine sığdırmak zorunda kaldı. Gerek zaman geçirmek gerekse işlerini evden yürütmek için kişiler, ağırlıklı olarak zamanlarının çoğunu internette geçirmeye başladı. Durum böyle olunca da teknoloji şirketleri beklenmedik bir artışla karşılaştı.

E-ticaret şirketlerinin hisselerinde hızlı bir şekilde yükseliş meydana gelirken, 2020 yılı ilk çeyreği için açıklanan ciro bedelleri de koronavirüsünün teknoloji şirketleri üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Şirketler yüksek kazanç elde ederken bazı şirketler dijital dönüşüme ayak uydurabilmek için yaptıkları yatırımlar nedeniyle kârlarının beklendiği kadar yüksek olmadığını belirtti.

E-ticaret şirketleri arasında başı çeken Amazon firması, ilk çeyrek için satışların beklenenden daha yüksek olduğunu açıkladı. Ancak şirket yetkilileri, koronavirüsü salgınında yaşanan dönüşüme ayak uydurabilmek için yaptıkları yatırım nedeniyle net gelirde geçen yıla kıyasla %30’luk bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Koronavirüsü Teknoloji Şirketlerinin Hisselerinde Artışa Neden Oldu

Google alt kuruluşu olan Alphabet şirketi de geliri beklentilerin üzerinde olmasına rağmen düşük kâr eden şirketlerden bir diğeri. Alphabet, ilk çeyrek gelirini 41,16 milyar dolar olarak açıkladı. Buna rağmen beklentinin altında kâr açıklayan şirketin hisseleri yine de yükselişe geçti. Uzmanlar, Alphabet için koronavirüs salgınını benzer bir tabloyla kapatması halinde, salgından sonraki dönemde eskisine kıyasla çok daha iyi durumda olabileceğini söylüyor.

Sosyal medya platformları arasında başı çeken şirketlerden birisi olan Facebook ise dijital reklam gelirlerinin ilk çeyrekte azaldığını açıkladı. Buna rağmen Facebook hisseleri uzmanların beklentisinin üzerine çıkmayı başardı. İlk çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından Facebook hisseleri %7’nin üzerinde bir artış gösterdi. Facebook, geçen yıla kıyasla ilk çeyrekte %18’lik bir artış göstererek kazancını 17,74 milyar dolar olarak açıkladı.

Twitter şirketi ise çok daha farklı bir tablo çizdi. Şirket ilk çeyrek gelirini beklenenden yüksek açıkladı ve tahmin edilenden daha az zarar beyan etti. Ancak buna rağmen hisse senetlerinde beklenen artışı yakalayamadı. Uzmanlar, yatırımcıların ikinci çeyrek için duydukları endişeler nedeniyle Twitter hisselerinde beklenen artışın yakalanamadığını belirtiyor.

Koronavirüs salgınından olumlu anlamda en çok etkilenen şirketlerden birisinin Spotify olduğu söylenebilir. İlk çeyrekte, şirketin paralı abone sayısı 130 milyona ulaştı. Reklam gelirlerinin düşmesine rağmen artan paralı abone sayısı sayesinde şirket, ilk çeyrek için gelirinde %22’lik bir artış yakaladı. Spotify hisselerinde de %10’lük, şaşırtıcı bir artış gözlendi.