Korsan Dizi/Film İzleme Sitelerinin Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı

Korsan dizi/film izleme sitelerinin yıllık kazancı belli oldu. İçeriklerin haklarına sahip olan büyük şirketlerin gelirini büyük ölçüde kısıtlayan web siteleri, büyük şirketler için sorun oluşturmaya devam ederken Digital Citizens Alliance tarafından yeni bir çalışma yürütüldü.

Bu çalışmada yasa dışı yollarla içerikleri web sitesinde barındıran kişilerin yılda ne kazandığına odaklanıldı.

Korsan Dizi/Film İzleme Siteleri Ne Kadar Kazanıyor?

İçinde korsan içeriklerin yer aldığı web siteleri, içeriğin hak sahiplerinin içerikten elde edeceği gelir miktarını azaltmasından ötürü eğlence sektörünün en büyük sorunlarından biri olarak görülür. Digital Citizens Alliance ve White Bullet Solutions iş birliği ile yapılan yeni bir araştırmaya göre korsan içerik barındıran web siteleri her yıl 1,3 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor.

Salgının başında eğlence sektörünün merkezine yerleşen Netflix gibi dijital yayın platformlarına yönelik talep büyük ölçüde arttı. Dijital yayın platformundan abonelik satın almak istemeyen internet kullanıcılarının büyük bir kısmı söz konusu web sitelerine yönelebiliyor. Bu web sitelerinin kazandığı para ise reklamlardan geliyor.

Bu web sitelerindeki reklamları normal web sitelerindeki reklamlar oluşturmuyor. Reklamların bazılarını kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmak ya da fidye yazılım saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan bağlantılara sahip reklamlar oluşturuyor. Yetkililer, söz konusu web sitelerinin önünü kesmek için yürüttüğü çalışma kapsamında yasa dışı içeriklere yer veren en az 84.000 olduğunu tespit etti.

Filmlerin beyaz perde yerine dijital ortamda yayımlanması ile dijital yayın platformlarına olan talepte de önemli bir artış meydana geldi. Bu da korsan dizi/film izleme sitelerinin içerik açısından daha zengin sitelere dönüşmesine yol açtı.

Bu sitelerdeki reklamların önemli bir kısmının da Amazon gibi dünya çapında bilinen büyük şirketlerden geldiği keşfedildi. Amazon, web sitelerinin farkına vardığında ise aktif reklamlarına son vermek için harekete geçti ve web sitelerindeki Amazon'la bağlantılı reklamlarda önemli bir düşüş meydana geldi.

Çoğu kişi, bu sitelerin yaygınlaşmasına son vermek için büyük şirketlerin aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sitelere verilen reklamların azalması halinde bu siteleri yöneten kişilerin elde ettiği kazancın da düşeceğine ve bu nedenle bu tür sitelerin sonunun geleceğine inanılıyor.