Korsan Dizi ve Film İzleyenler Dikkat: İşte Kaspersky'ın Tavsiyeleri

Kaspersky, korsan dizi ve film izleyenlere yönelik önemli uyarılarda bulunurken siber dolandırıcıların tuzağına düşenlere ilişkin istatistikler ve dizi ve film izlemek isterken siber dolandırıcılık kurbanı olmamak için neler yapılması gerektiğine dair tavsiyeler de verdi.

2021 ödül sezonunun ilk büyük TV etkinliği geçtiğimiz pazar günü 78. Altın Küre ödül töreni ile gerçekleşti ancak TV programları, dizi ve filmler sadece izleyicileri eğlendirmekle sınırlı kalmıyor aynı zamanda siber suçluların kimlik avı ve benzeri yöntemlerinin en önemli parçası rolünü de üstleniyor. Kısacası, böylesine önemli bir ödül organizasyonunun öncesi, sinema ve TV meraklılarının yanı sıra sahtekârların ve dolandırıcıların da ilgi kaynağı haline geldi.

Siber güvenlik firması olan Kaspersky'ın uzmanları, siber suçluların izleyicilerin izlemekten hoşlandığı dizi ve filmler üzerinden nasıl para kazandığını veya kazanmaya çalıştığını ortaya çıkarmak için ödüle aday gösterilen filmlerin adını kullanan kötü amaçlı dosya ve kullanıcıların kimlik bilgilerini ele geçirmek için geliştirilen siteleri analiz etti.

İzlemeye alınan aday yapımlar şunlar oldu:

Borat Subsequent Moviefilm

Emily in Paris

Ozark

Palm Springs

Ratched

The Crown

The Mandalorian

The Queen's Gambit

The Trial of the Chicago 7

Unorthodox

Ocak ayının ilk üç haftasında 275 kullanıcının en iyi film adayı kılığında gizlenmiş zararlı dosyalar kullanılarak virüs bulaştırma girişimlerine maruz kaldığı gözlemlendi. Kaspersky araştırmacıları, The Mandalorian'ın siber suçlular arasında en popüler tuzaklardan biri olduğunu ve bulaşan virüslerin %68'inde kullanıldığını tespit etti. Netflix'in son zamanlardaki en popüler dizilerinden The Queen's Gambit, %11 ile ikinci sırada; Ozark, %6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Siber güvenlik araştırmacıları, izleyicilerin kimlik bilgilerini çalmak için geliştirilen bir dizi kimlik avı sitesi tespit etti. Bunlardan bazıları, kullanıcıdan içerik dağıtma lisansının olduğu bir bölgede bulunduğunu ispatlaması için banka kartı ayrıntılarını girmesini isterken bazıları da sadece üçüncü taraf kaynaklara yönlendirdi. Her ikisinde de kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi ve kimlik bilgilerinin çalınması amaçlandı.

Korsan Dizi ve Film Kurbanı Olmamak İçin Neler Yapılmalı?

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton V. Ivanov, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TV dizileri ve filmler, tehditleri yaymak ve kimlik avı kampanyaları gerçekleştirmek için her zaman popüler tuzaklar olmuştur. Günümüzdeyse siber suçluların dikkatlerini film endüstrisinden ayırdıklarını görüyoruz. Bunun yerine The Mandalorian gibi popüler dizilerin hayranlarını gözlerine kestiriyorlar. Bu harika dizi yalnızca dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin değil, siber suçluların da ilgisini çekmiş gibi görünüyor."

Kaspersky'ın dolandırıcılık kurbanı olmak istemeyen kullanıcılara tavsiyeleri şunlar: