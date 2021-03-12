Korsan Maç Yayını Yapanlar Gözaltına Alındı!

Korsan maç yayını ile bilinen Mobdro kapatıldı ve onunla bağlantılı olduğu düşünülen kişiler gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri, bu tür yayınların tekrar yapılmasını engellemek için başlattığı operasyonda sunucuları işlevsiz hale getirdi.

Korsan Maç Yayını Mobdro Kapatıldı

Ücretli yayın hizmetlerinin sayısı arttıkça daha fazla kullanıcı sevdiği içerikleri izlemek için korsana yöneliyor. Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının son birkaç yıl içinde korsan yayın uygulamalarına yönelmesi ile Mobdro da yaklaşık 43 milyon kullanıcı kazanmıştı.

Mobdro; Popcorn Time, Showbox ve Terrarium TV gibi diğer korsan yayın uygulamaları ile çalışma biçimi bakımından çok büyük benzerlikler taşıyordu. Kullanımı basit bir arayüzü bulunan uygulama, spor kanalları da dahil olmak üzere geniş bir içerik yelpazesine sahipti ve bu nedenle de korsan içerik izleme eğiliminde olan kişilerin bir numaralı tercihi olmuştu.

Uygulamanın gittikçe artan popülaritesi, Eurojust'ın dikkatini çekmesine yol açtı. Mobdro ile ilgili soruşturma, 2018 yılında ardı ardına yapılan şikayetler sonrasında başlatıldı. Eurojust'a göre Mobdro hakkında açılan soruşturmadaki ana şüpheli, içeriklerini uygulamasında göstermek için yasal olarak hizmet veren yayın hizmetlerine yasa dışı yollarla erişmek için birincil etki alanını ve sunucusunu kullandı.

Kolluk kuvvetleri, Mobdro'nun kapatılması için dört konumda araştırma yaptı ve uygulamanın İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti'ndeki sunucularını işlevsiz hale getirdi. Bir şüpheli İspanyol yetkililer tarafından tutuklanırken üç şüpheli ise İspanya ve Andorra'da sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Eurojust, konu hakkında yaptığı açıklamada Mobdro'nun korsan yayın hizmetini sonlandırmak için başlatılan çalışmada daha fazla bilgi sundu. Yapılan açıklamaya göre Faaliyetlerini yasal olarak sürdüren ve telif hakkı ücretini karşılayan yayın hizmetlerinin bu tür kişilerin eylemlerinden olumsuz etkilenmesini engellemek için 6000'e yakın sunucu ele geçirildi.

Mobdro'nun şu anda hizmet vermesi olanaksız gibi görünüyor olsa da yasa dışı yayın uygulamalarının büyük kullanıcı kitlesi ve faaliyette olduğu süre içerisinde elde ettiği kazanç göz önünde bulundurulduğunda bu hizmetin yerine başka bir hizmetin ortaya çıkması ve haksız kazanç elde etmeye başlaması çok düşük bir ihtimal gibi görünmüyor.

Peki, sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Sizce bu tür uygulamalara son vermek için ne yapılabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.