Hackerlar Korsan Oyun ile Milyonlarca Dolarlık Kripto Para Kazandı

Bilgisayar korsanları, korsan oyun ile 2 milyon dolardan fazla kripto para elde etti. Son 2 yıl içerisinde oyunculara ve oyun şirketlerine yönelik olan saldırıların yüzde 340 oranında arttığı açıklandı. Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Korsan Oyun ile 2 Milyon Doları Aşkın Kripto Para Elde Edildi

Yapılan araştırmalara göre oyunculara ve oyun şirketlerine yönelik saldırılar 2019 yılından bu zamana kadar % 340 oranında arttı. Kripto madenciliği yapmak isteyen bilgisayar korsanlarının çeşitli kötü amaçlı yazılımlar kullanarak son iki yıl içerisinde 2 milyon dolardan fazla kripto para kazandığı belirtildi.

Bilgisayar korsanlarının özellikle popüler oyunların korsan yazılımlarını tercih eden kullanıcıları hedeflediğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, korsan yazılımları indirmeye devam eden kullanıcıların bu tarz saldırılar karşısında savunmasız kalarak verilerini kaybedebileceğini söyledi.

Hackerlerin kullandığı en yaygın yöntemler arasında SQL, LFI ve XSS saldırılarının yer aldığını ifade eden Gürsel Tursun, bu saldırılara ek olarak yeni tespit edilen Crackonosh kötü amaçlı yazılımı aracılığıyla kripto madenciliği yapıldığını belirtti.

Kullanıcıların korsan yazılımları cihazlarına indirmesiyle bulaşan bu yazılımın, cihazlardaki virüs koruma programlarını devre dışı bırakarak kullanıcı verilerinin ele geçirilmesine olanak tanıdığını belirten Tursun, bilgisayar korsanlarının bu yazılım ile son 2 yılda 2 milyon dolar kripto para kazandığını ifade etti.

Gürsel Tursun, "Oyun geliştiricileri, hesap kurtarma süreçlerini ve dolandırıcılığı önleme prosedürlerini ele almak için olay müdahalesi ve felaket kurtarma planı stratejilerine sahip olduklarından emin olmalıdır. Risk değerlendirmesini yürütmeyi, risk toleransını belirlemeyi, yönetici desteğini ve katılımını almayı, iç ve dış müdahale ekiplerini belirlemeyi ve iletişim şablonları geliştirmeyi içeren bir olay müdahale planı yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Tursun, "Oyuncular ise mahremiyetlerini korumak için şifre hijyenine dikkat etmelidir. Benzersiz parolalar ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanarak, çevrim içi kimlik hırsızlığının ve hesap ele geçirmelerin önüne geçmelerinde katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.

Hem şirketleri hem de oyuncuları etkileyen kötü niyetli saldırılar giderek daha karmaşık ve hafifletilmesi zor bir hal alıyor. Bu sebepten ötürü hem kullanıcıların hem de şirketlerin son derece dikkatli olması gerekiyor.