Korsan Oyun ve Korsan Yazılım Tehdidi En Üst Seviyede!

Korsan oyun ve korsan yazılım indiren, bu oyun ve yazılımları arama motorları ile bulan kişiler artık çok büyük tehdit altında. Kaspersky tarafından keşfedilen yeni bir kötü amaçlı kampanya ile PC oyuncularını hedef alan bilgisayar korsanları, ücretsiz video oyunu indirmek için arama motoruna başvuran oyunculara yönelik kampanyalar düzenlemeye başladı.

Yeni nesil konsollardan tarayıcı tabanlı oyunlara ve mobil oyunlara kadar oyun oynamak için eskisinden çok daha fazla seçenek olsa da PC oyunlarına talep hala devam ediyor. PC oyuncularının bir kısmı, video oyunlarının kırık (crack) sürümlerini bulup indirerek onları ücretsiz oynamak istiyor.

Oyuncular, PC oyunlarını her ne kadar ücretsiz olarak indirme hayalini gerçekleştirmek istese de bilgisayar oyunlarının oyuncuları hedeflediği yeni kampanya ile indirilen video oyunları değil zararlı yazılımlar oluyor. Bilgisayar korsanları, oyuncuların cihazına sızmak için kötü amaçlı yazılımlar yükletiyor.

Siber suçlular bazen Kaspersky tarafınadn keşfedilen son kampanyada olduğu gibi bu tür kötü amaçlı yazılımları dağıtmak için geliştirilen web siteleri kurmaya kadar gidebiliyor.

Korsan Oyun ve Korsan Yazılım İndirmek Neden Tehlikeli?

Kaspersky'dan araştırmacılar, Nisan 2021'de Swarez isimli kötü amaçlı bir programın gizlice dağıtılması ve çalıştırılması için kurgulanan büyük ve iyi koordine edilmiş bir kampanya başlatıldığını tespit etti.

Söz konusu kampanyada kullanılan yazılım oyunculara düzinelerce sahte warez web sitesi aracılığı ile indirtildi. Bu web siteleri, Kaspersky'a göre kötü amaçlı yazılımdan korunma (anti virüs), fotoğraf veya video düzenleme ve 15 popüler PC oyunu da dahil olmak üzere farklı yazılımların kılığına bürünerek sunulan kötü amaçlı yazılımları içeriyor. Pek çok kullanıcı, söz konusu yazılımı veya oyunu indirdiğini zannetse de aslında kötü amaçlı yazılımı bilgisayarına indirdi.

Araştırmacılara göre 45 farklı ülkeden kullanıcılar, bu kampanya kapsamında indirtilen yazılımla saldırıya uğradı. Kullanıcılar, warez web sitesinden bir dizi yönlendirmeden sonra şifre korumalı ZIP dosyası için anahtar içeren bir metin belgesi indirdi. Yükleme işlemi, kullanıcıların aradığı video oyununun yüklendiğini düşünmesini sağlayacak şekilde karmaşıktı.

Kullanıcıların gerçekte indirdiğiyse video oyunu değil, Swarez'di. Bu da birçok işlevi olan, esnek, yapılandırılabilir ücretli hırsızlık yazılımı Taurus Trojan-Stealer'ın şifresini çözüp çalıştırdı.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton V. Ivanov, zararlı yazılım kampanyası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Cihazlarımız kimliğimiz ve mali durumumuz hakkında her zamankinden daha değerli bilgiler içeriyor. Bu nedenle çeşitli siber suçlular için nihai hedef haline geliyor. Swarez kampanyası, kullanıcıları bilinmeyen bir kaynaktan yazılım yüklemeleri için kandırmanın, cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırmak için hala etkili bir yol olduğunu gösteriyor. Siber suçlular, kullanıcıları yükledikleri şeyin kötü amaçlı yazılım olmadığına ikna etmek için daha karmaşık senaryolar oluşturmaya yatırım yapıyor. Bu gibi tehditlerden korunmak için kullanıcıların güvenilir ve resmi kaynaklardan yazılım indirmeye devam etmesi gerekiyor. Çünkü günün sonunda yapılan bir hatanın bedeli çok yüksek olabiliyor. Hatta peşinde olduğunuz oyun veya yazılımın maliyetinden çok daha yüksek.”

Korsan Oyun veya Korsan Yazılım İndirenlerin Hangi Bilgileri Çalındı?

Çerezler

Kripto cüzdanları ile ilgili bilgiler

Kayıtlı şifreler

Otomatik doldurma verileri

Ekran görüntüsü alma özelliği sayesinde kullanıcının ekranında yer alan tüm bilgiler

TXT formatındaki dosyalar hakkında bilgiler

Zararlı Yazılım Kampanyalarından Nasıl Korunulur?

Kaspersky'ın zararlı yazılım kampanyalarından uzak durmaları için kullanıcılara tavsiyeleri şunlardan oluşuyor: