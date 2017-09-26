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Korsanlar Kalp Pillerini Hedef Aldılar

Korsanlar Kalp Pillerini Hedef Aldı
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Güvenlik

Vücutlarında "kalp pili" barındıran 500 bin kadar ABD vatandaşının, bu cihazlarını güncellemeleri için acil olarak doktorlarına veya sağlık merkezlerine başvurmaları önerildi.

PopSci Türkiye dergisinde yer alan bir habere göre, ABD'de kalp pili taşıyan yüzbinlerce hasta, bazı korsan saldırılara karşı savunmasız ve tehlikede olabilirlermiş.

ABD'nin önemli sağlık laboratuvarlarından biri olan Abbott, hastanın yakınında bulunan ve radyo frekansları (RF) kulanan bir cihazla, kalp pillerinin kontrol edilerek kritik sorunlar oluşturulabileceğini tespit etti. Abbott Laboratuvarları, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile birlikte bir uyarı yayınlayarak, hastaları dikkatli olmaya ve cihazları hemen güncellemeye davet etti.

Uyarıda, 28 Ağustos 2017’den önce piyasaya sürülen ve Abbott devraldığı St Jude Medikal şirketi tarafından üretilen her cihazın, bu durumdan etkileneceğinin de altı çizildi. Uyarıya göre, söylenen tarihten sonra cihazlara takılan kalp pilleri gerekli güvenlik yamalarına sahip olduklarından, herhangi bir tehlike arz etmiyorlar.

Abbott'un yayınladığı uyarıya göre, korsan bir saldırı anında radyo dalgalarıyla kalp pilleri kontrol edilebiliyor ve kalp pillerine çeşitli zararlı sinyaller gönderilebiliyor.

Abbott kalp pili kullanıcılarının, cihazlara kendilerinin değil yetkili mercilerin müdahale etmeleri konusunda da hastaları ısrarla uyardı.

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ETİKETLER: sağlık Sağlık Problemleri kalp pili hack kalp hastalıkları

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