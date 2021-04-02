BioNTech vs. Sinovac: Koruyuculuk Oranı En Yüksek Aşı Hangisi?

Koruyuculuk oranı en yüksek aşı BioNTech mi yoksa Sinovac mı? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Savaşçı, merak edilen soruyu yanıtladı.

BioNTech mi, Sinovac mı Koruyuculuk Oranı En Yüksek Aşı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı sırası gelen vatandaşların randevu alırken istedikleri COVID-19 aşısını seçebileceklerini duyurmuştu. Yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar artık aşı randevusu alırken BioNTech ve CoronaVac arasında seçim yapabiliyor. Peki, hangi aşının koruyuculuk oranı daha fazla? Prof. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, BioNTech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman BioNTech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Savaşçı, "Ben de BioNTech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözlerle devam etti: