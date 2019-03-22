Kotal Kahn da Mortal Kombat 11 Kadrosunda Yer Alacak

NetherRealm Studios tarafından gerçekleştirilen Mortal Kombat 11 Kombat Kast canlı yayınlarından bir tanesi daha gerçekleştirildi. Geliştirici stüdyo, Mortal Kombat 11 dövüşçülerinden Kotal Kahn'ı da sahneye çıkarttı. Esasında daha önceden yayınlanan fragmanlar sırasında da görmüştük ama belli ki NetherRealm Studios, Kotal Kahn'ı özel olarak da duyurmak istemiş.

Bir zamanlar babası Kotal K'etz tarafından hüküm sürülen ama sonradan Outworld ile birleşen Osh-Tekk diyarından bir savaşçı olan Kotal Kahn, seriye Mortal Kombat X ile katılmıştı. Şimdi ise bir Outworld hakimi olarak, Mortal Kombat 11 ile bir geri dönüş yapacak. Kendisinden önceki hükümdarların aksine diğer diyarları istila etmekle ilgilenmeyen Kotal Kahn, daha çok Outworld diyarındaki iç meseleler ile ilgileniyor. Bu nedenle de halihazırda Outworld ile bağlantılı olan diyarları da serbest bırakmaya yanaştığını söyleyemeyiz.

Aşağıdan izleyeceğiniz fragmanda ise Jacqui Briggs ile yaptığı dövüşleri izleyebilirsiniz. Oldukça kuvvetli saldırıları olan Kotal Kahn, beraberinde düşmanları ortadan ikiye bölebileceği devasa bir kılıçla gelmiş. Ancak gelin görün ki genel sunum itibarıyla, sanki tanıtılan karakter Jacqui Briggs'miş gibi görünüyor. Bunu fragmanı izlediğiniz zaman daha iyi anlayacağınızı tahmin ediyoruz.

İyi seyirler!