Kötü Anıları Unutmanın bir Yolu Bulunmuş Olabilir

Bilim adamları bize kötü anıları unutmanın bir yolunu bulmuş olabilir. Başta Alzheimer ve bunama gibi durumlar olmak üzere beyin üzerindeki yeni çalışmalar, anıların yer aldığı proteinlerin kontrol edilebileceğini söylüyor.

Cambridge Üniversitesindeki araştırmacılar, farelerin beyninde 'unutturulabilir' anılar için bir biyolojik belirteç görevi görebilecek protein keşfetti. Başka bir deyişle, hangi anıları silebileceğimizi ve hangi nedenle olursa olsun sıkışıp kaldığımızı belirleyebilirler.

Kötü anıları unutma propranolol proteiniyle mümkün

Araştırmacılar, laboratuvar farelerini şok ederek koşullandırdı ve böylece bir korku tepkisi geliştirdi. Fareler şok olduklarını hatırladıkları için gürültüyü rahatsızlıkla ilişkilendirdi.

Araştırmacılar daha sonra farelere bir beta bloker olan propranolol enjekte etti ve sonuçlar şok ediciydi: hiçbir şey olmadı. Farelerin hafıza kaybı yaşaması ve tıklama sesi ile şok olma arasındaki ilişkiyi unutmuş olması gerekirdi, ama unutmadılar.

Laboratuar farelerinde amnezi indükleme üzerine önceki araştırmalar, propranololün etkili olduğunu söylüyor. Ancak bu sefer Cambridge araştırmacıları, etkilenmeyi bekledikleri nöronlarda belirli bir proteinin varlığını keşfetti.

Cambridge Üniversitesinin basın açıklamasına göre deney şu şekilde açıklandı:

Cambridge Üniversitesindeki bilim adamları, belirli bir proteinin varlığının, nöronlar arasındaki bağlantıların gücünü belirleyen reseptörler için bir iskele görevi gören shank proteininin varlığının, propranolol ile tedavi edilen hayvanlarda anıların değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirlediğini göstermiştir. Bu protein bozulursa anılar değiştirilebilir hale gelir. Bununla birlikte bu proteinin beyinde mevcut olduğu bulunursa bu, anıların parçalanabilir olmadığını gösterir, bu nedenle propranololün neden her zaman amnezi üretmediğini açıklar.

Baş araştırmacı Amy Milton verdiği demeçte, "Hafıza bozulmasına doğrudan mı karıştığını veya daha derin bir reaksiyonun yan ürünü olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Yaptığı şey bize bir giriş yolu, hafızanın biyokimyasını anlamada ilk kapılardan birinin anahtarıdır." dedi.

Organik hafızanın nasıl çalıştığı hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Alzheimer ve bunama gibi durumlar, insan beyninin karmaşıklığı ve işleyişini yorumlamanın getirdiği zorluklar nedeniyle tedavi edilememiş durumda.

Farenin beyninde bile bellekle ilişkilendirebileceğimiz bir biyobelirteç bulmak, en temel bellek işlevlerini bile anlamamızda ileriye doğru dev bir adımdır. Bu, duygusal travmayı etkili bir şekilde tedavi etmek için kimyasal tedavilere yol açabilir.