Kötü İçerikli YouTube Videoları Yakalanıyor

Görüntülenmelerin ve izleme süresinin büyük çoğunluğu, doğrudan video trafiğinden ziyade, önerilen içerikten geldiği için Youtube'un en önemli yönlerinden biri öneri motoru. Platform, hangi videoların hangi kullanıcıyla alakalı olacağını belirleme konusunda da son derece başarılı. Ancak, haber ve gerçeklere dayalı videolar söz konusu olduğunda, yanlış bilgi içeren videolar çok büyük tehlike oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl YouTube, gerçek bilgi içermeyen videoların temizleneceğine dair kullanıcılarına söz vermişti. California Üniversitesi Berkeley tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre YouTube, kullanıcılarına verdiği sözü yerine getirdi. Araştırmaya göre YouTube, gerçek dışı bilgi içeren videoları önerme olasılığında %40 azalma gösterdi.

1 Yılda 8 Milyon Video Analiz Edildi

Bilgisayarların, yüzlerce gerçek dışı ve gerçek bilgi içeren videoyu analiz ederek, ikisi arasında nasıl ayrım yapabileceklerini öğrenmelerine yardımcı bir yazılım geliştirildi. Yazılım sonrasında, bilgisayarlar bir yıl boyunca sekiz milyon önerilen videoyu analiz etti. Transkriptler, meta veriler (başlıklar, açıklamalar ve etiketler), her videonun ilk 200 yorumu ve bu yorumların algılanan amacı kullanılarak, videolar analiz edildi. Bu kaynakların her birinin içeriğine bağlı olarak videolar ya gerçek içerik ya da gerçek dışı içerik olarak sınıflandırıldı.