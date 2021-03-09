Kötü Koku Şikayetinin Altından 8 Yıllık Mermi Çıktı!

Doktorlar, kötü koku şikayeti ile hastaneye giden gencin burnunda sekiz yıldır var olan bir kurşun olduğunu tespit etti. Senelerce burun tıkanıklığı ve düzenli olarak kötü koku alma gibi sorunlarla mücadele eden hastanın koku alma duyusunda da körelme olduğu belirtildi.

Kötü Koku Şikayeti, Burnundaki Mermiden Kaynaklıyormuş

Senelerce burun tıkanıklığından şikayetçi olan bir hasta, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan kötü kokular nedeniyle doktora gitti. Burnundaki mermiden habersiz olan gencin 8 yıldır mermi ile yaşadığı ortaya çıktı.

Science Alert'ın haberine göre hasta kendini gösteren belirtilerden ötürü ilk kez 15 yaşında doktora gitti. 18 Şubat'ta JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery dergisinde yayımlanan makaleye göre genç birkaç senedir burun tıkanıklığı yaşadığını ve koku alma duyusunun eskisinden çok daha yetersiz olduğunu ifade etti.

Doktorlar, gencin şikayeti üzerine hastanın burnunu ucunda kamera bulunan esnek bir tüp ile inceleme altına aldı. Gencin burnunu inceleyen doktorlar, burundaki dar aralıkların genişlediğini keşfetti. Buna mevsimsel alerjiler veya sinüs iltihabı da neden olabildiğinden doktorlar da hastanın durumunu buna göre yorumladı.

Doktorlar, gence bir burun spreyi ve antihistamin yazdı ve 4 ila 6 hafta içerisinde tekrar gelmesini söyledi. Hasta, ortalama olarak 1 yıl sonra doktora yeniden gitti ve gencin burnu ile ilgili sıkıntılar hala devam ediyordu. Makalenin yazarlarına göre genç burnunu sümkürdüğünde odayı kötü bir koku sarmıştı.

Hastanın durumuna ilişkin açıklamada bulunan yazarlar, konu ile ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hasta nefesinin kötü olduğunu hissetmediğini ancak burnunu her sümkürdüğünde odayı dolduran kötü kokudan utandığını söyledi."

Hastanın durumunun normal olmadığını fark eden doktorlar daha sonra tomografi çekti ve burun boşluğunda 9 mm'lik dairesel bir cisim olduğunu fark etti. Gencin burnunda daha sonra bir merminin olduğu anlaşıldı ve bu merminin çıkarılması için ameliyat yapıldı.

Hastanın ailesi ile yapılan görüşmede gencin 8 ya da 9 yaşındayken burnundan vurulduğu öğrenildi. Makalenin yazarlarından Dylan Z. Erwin, burun yoluna kaçan nesnelerin kötü kokulara yol açabileceğini söyledi çünkü bu tür nesneler, doğal kanalları tıkayarak mukus ve bakteri birikmesine sebep oluyor. Erwin'e göre bu tür nesneler her zaman ateş ve benzeri belirtilerle kendini göstermiyor ve dolayısıyla doktorlar da teşhis sırasında gözden kaçırabiliyor.