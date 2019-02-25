Kötü Yorumlara Rağmen Anthem Satış Listesinin Tepesine Oturdu

BioWare’ın geliştirdiği ve Electornic Arts’ın yayınladığı aksiyon oyunu Anthem, çıkış yapmasının hemen ardından aldığı ortalama puanlar ile beklentileri karşılayamamıştı. Anthem, ortalama puanlarına karşın Birleşik Krallık bölgesindeki satış listesinin tepesine oturmayı başardı.

Mass Effect faciasından sonra büyük beklentiler içerisinde beklenen BioWare’in en yeni oyunu Anthem, ilk videoları ile birçok oyuncuyu mest etmişti. Harika grafiklere sahip olan oyun, farklı teması ile dikkatleri çekerken, büyük bir oyuncu kitlesi tarafından beklenmeye başlanmıştı. Buna rağmen Anthem’in çıkışı öncesi ve sonrasında yayınlanan inceleme puanları, beklentileri karşılayamamış ve ortalama seviyeye geçememişti.

Bekleneni veremeyen Anthem’in satışlarının da oldukça düşük olduğu söylenirken, bugün yayınlanan bir hafta öncenin en çok satanlar listesinde oyunun ilk sırada olduğu görüldü. Electronic Arts’ın satış beklentilerini karşılayamamış olmasına rağmen Birleşik Krallık bölgesinde geçtiğimiz haftanın en çok satanı olan Anthem’i ise bir başka yeni oyun Far Cry New Dawn izledi. Üçüncü sırada ise uzun süredir olduğu gibi FIFA 19 yer aldı. Listenin tamamı ise aşağıdaki gibi sıralandı.

1. Anthem - Electronic Arts

2. Far Cry New Dawn - Ubisoft

3. FIFA 19 - Electronic Arts

4. Red Dead Redemption 2 - Take 2

5. Metro Exodus - Deep Silver

6. Forza Horizon 4 - Microsoft

7. New Super Mario Bros. U Deluxe - Nintendo

8. Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo

9. Call of Duty: Black Ops 4 - Activision

10. Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo