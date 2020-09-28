Kozmetik Devi Uzayda Reklam İçin NASA'ya 128.000 Dolar Ödeyecek

Kozmetik devi Estée Lauder, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ürün çekimi için NASA'ya 128 bin dolar ödeyecek. Kozmetik devi uzayda reklam yaparak sosyal medyada ilgi çekebileceğini, ayrıca yeni bakım ürünlerini tanıtabileceğini düşünüyor.

Güzellik devi Estée Lauder, yeni ürettiği cilt bakım ürünlerinden bir tanesini NASA astronotları tarafından dört buçuk saatlik fotoğraf çekimi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyor. Anlaşmanın detaylarına göre kozmetik devi, NASA'nın çekeceği uzayda cilt bakım ürün fotoğrafları için 128 bin dolar ödeyecek.

Kozmetik devi uzayda reklam için NASA ile anlaştı

29 Eylül'de NASA'nın Virginia'daki Wallops Uçuş Tesisi'nden kalkması planlanlan fırlatmanın dört gün sonra 3 Ekim'de uzay istasyonuna varması hedefleniyor. Fırlatma sonrası ürünleri alan NASA astronotları, uzayın panoramik manzaralarını sunan yedi pencereli ISS gözlemevinde çekim yapacak.

NASA ticari uzay uçuşu geliştirme direktörü Phil McAlister, "Bu tür bir faaliyetin, uzayda ticari faaliyetler yürütmenin değerini göstererek uzay keşif pazarını genişletilmesine yardımcı olabileceğine inanıyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Estée Lauder gibi büyük, tanınmış bir şirketin ticari kullanım politikamızdan yararlanan ilk şirketlerden biri olması, kozmetik endüstrisi için önemli bir parça olacak"

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NASA'dan şirketlere açık mektup: Uzayda reklam yapın

Kozmetik devi Estee Lauder'in bu fotoğraf çekimi, NASA'nın ISS'deki iş fırsatlarını teşvik etme çabalarının bir parçasını oluşturuyor. NASA, ISS'yi işletmelere açan planlarını geçen yıl duyurmuş ve mürettebat zamanının yaklaşık yüzde 5'ini ticari faaliyetlere ayıracağını söylemişti.