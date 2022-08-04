KPSS İle İlgili Merakla Beklenen Karar Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan KPSS soruları çalındı gerilimi dur durak bilmiyor. Pek çok iddiaların ortaya atılmasının ardından ÖSYM'nin hızla cevap vermesi sonucu çalındığı iddia edilen sorularla ilgili tüm söylentiler yalanlanmış olsa da ilerleyen saatlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla görevinden alınmıştı.

Şimdi ise sınava giren adayların sınavla ilgili alınacak kararın bekleyişi sona erdi. Yeni ÖSYM başkanı olarak atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da gerçekleşen sınavın iptal edildiğini açıkladı.

KPSS İptali Sürecinde Neler Oldu?

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS'nin ardından birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı sınavın yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların bizzat aynısını KPSS'de kullandığını tespit etti. Bunun üzerine soruların önceden çalındığı iddiaları da ortaya çıktı.

Sınava giren pek çok kişi YÖK ve ÖSYM Başkanı'nı istifaya çağırırken, soruların daha önceden verildiği gibi pek çok şaibe iddiası da gelmeye başladı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya sınavda ve daha önceki deneme sınavlarında birebir aynı olan soruları paylaşarak sınavda şaibe olduğuna inandığını söyledi.

Aynı gün ÖSYM'nin sınavdaki şaibe iddialarını yalanlamasının ardından gece geç saatlerde eski ÖSYM Başkanı Prof Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla görevinden alındı. Resmî Gazete'de yayınlanan kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğinde görevden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz gece ise yeni ÖSYM Başkanı'nın Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy olduğu açıklandı. Resmî Gazete üzerinden yayınlanan kararda "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

KPSS'nin İptal Edildiği Açıklandı

Yeni ÖSYM Başkanı bugün yapmış olduğu açıklama ile tüm KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca yeni sınav tarihini ve bu sınava girecek katılımcıların ekstra bir ücret ödemelerinin gerekmediğini de belirtti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklaması ise şu şekilde: